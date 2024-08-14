Щодня з міста виїжджають всього 10 – 15 людей. Про це в етері телемарафону заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає 24 Канал.

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Як проходить евакуація в Торецьку

За словами Філашкіна, окрім дорослих, на евакуацію також очікують 1993 дитини. Він зазначив, що евакуація з Торецька триває, але дуже повільно. До початку евакуаційних заходів у десятикілометровій прифронтовій зоні перебували 4 тисячі дітей.

Люди всі знаходяться у підвальних приміщеннях, на жаль, виїжджають дуже повільно,

– поділився Філашкін.

Щодня з міста виїжджають всього 10 – 15 осіб. Голова ОВА повідомив, що поліція і ДСНС постійно працюють з органами влади, щоб пришвидшити процес евакуації.

Окрім цього, у Покровській громаді все ще залишаються близько 60 тисяч осіб. Філашкін додав, що люди намагаються виїхати самостійно та за допомогою різних інфраструктур.

Нагадаємо, що за словами голови Торецької МВА, на території громади є люди, які відмовляються евакуйовуватися. Він також додав, у місті немає централізованого водопостачання, газу та світла.