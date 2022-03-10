Эвакуация из Волновахи: за несколько дней – почти 4 тысячи спасенных людей

В Донецкой области со 2 марта спасатели эвакуируют мирное население из Волновахи и близлежащих сел. За это время они уже помогли 3972 людям.

К сожалению, оккупанты не прекращают обстрелы и срывают договоренности о "зеленых коридорах", поэтому жители не могут самостоятельно покинуть разрушенные населенные пункты.

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Однако совместными усилиями спасателей, волонтеров, военных, полицейских и местных властей удалось эвакуировать в Покровск 143 жителей Волновахи и Старомлиновки.

Всех людей накормили, обогрели и обеспечили необходимым. Специалисты оказали им также психологическую помощь, ведь эти люди прошли много адских испытаний.

Спасатели помогают эвакуировать людей в Донецкой области / Фото ГСЧС

По данным ГСЧС, большинство эвакуированных людей выехали в Днепр рейсом от Укрзализныци.

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