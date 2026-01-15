В "Слуге народа" ответили, планируется ли эвакуация Киева
- Елена Шуляк заявила, что оснований для эвакуации Киева нет.
- Энергетики и коммунальные службы справляются с нагрузкой, и нет сигналов для немедленной эвакуации.
Народный депутат Елена Шуляк ответила на слухи об эвакуации Киева. По ее словам, оснований для эвакуации киевлян сейчас нет.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Елены Шуляк в эфире "Ранок.Live".
Будут ли эвакуировать киевлян?
По словам Елены Шуляк, основания для эвакуации киевлян сейчас нет.
Народный депутат отметила, что энергетики и коммунальные службы пока справляются с нагрузкой.
Она подчеркнула, что механизмов или сигналов, которые бы свидетельствовали о необходимости немедленной эвакуации Киева, она пока не видит. Обсуждение таких сценариев, по ее оценке, больше похожи на предположения, а не на решения, основанные на реальной оперативной ситуации.
Какая сейчас ситуация в Киеве?
Из-за российского террора Киева около 400 многоэтажек остаются без отопления, что грозит гуманитарной катастрофой.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве к генераторам подключают целые жилые дома. Такие меры принимают в наиболее проблемных с точки зрения энергоснабжения районах города.
Кроме того, в многоэтажках Киева массово лопаются трубы, заливая подъезды водой, особенно в Соломенском районе.