В "Слуге народа" ответили, планируется ли эвакуация Киева

Народный депутат Елена Шуляк ответила на слухи об эвакуации Киева. По ее словам, оснований для эвакуации киевлян сейчас нет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Елены Шуляк в эфире "Ранок.Live".

Будут ли эвакуировать киевлян?

По словам Елены Шуляк, основания для эвакуации киевлян сейчас нет.

Народный депутат отметила, что энергетики и коммунальные службы пока справляются с нагрузкой.

Она подчеркнула, что механизмов или сигналов, которые бы свидетельствовали о необходимости немедленной эвакуации Киева, она пока не видит. Обсуждение таких сценариев, по ее оценке, больше похожи на предположения, а не на решения, основанные на реальной оперативной ситуации.

Какая сейчас ситуация в Киеве?