Эвакуация людей из Донбасса – это отвлечение внимания, – Госдеп США
18 февраля 2022 , 22:22Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Российские наемники 18 февраля заявили об "эвакуации" населения из Донбасса. В США уже отреагировали на это.
Используют людей, как пешек, – США
Эвакуацией людей Россия хочет отвлечь внимание мира от своих войск у границ Украины. В Госдепе США считают, что на самом деле Кремль готовит нападение.
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Пытаться использовать людей как пешек, стремясь отвлечь внимание мира от наращивания российских сил вблизи Украины для подготовки к нападению, – это цинично и жестоко,
– говорится в сообщении.
Что известно об "эвакуации" населения Донбасса
- Пророссийские боевики на Донбассе 18 февраля объявили об эвакуации украинцев в Ростовскую область.
- Перед тем оккупанты сами же обстреливали жилые районы, распространяя фейки о якобы причастности к этому Вооруженных сил Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что украинская армия не будет проводить никакую наступательную операцию с целью освобождения оккупированных территорий. Он также предположил, что боевики могут взорвать автобусы, которыми повезут украинцев в Ростовскую область.
- Владимир Путин пообещал всем эвакуированным в Россию по 10 тысяч рублей.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила населению выехать в Украину.
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