Эвакуация людей, которые круглосуточно находятся в заведениях: инструкция от правительства

В Кабмине согласовали инструкцию, как эвакуировать людей из заведений, где они находятся круглосуточно. Речь идет о тех взрослых и детях, которые нуждаются в уходе по состоянию здоровья.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Она отметила, что правительство утвердило порядок временного перемещения (эвакуации) и обеспечения условий пребывания на территории Украины.

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Речь идет о людях, которые нуждаются в постороннем уходе

Решение правительства направлено на сохранение жизни и здоровья детей и совершеннолетних лиц, которые из-за состояния своего здоровья или возраста нуждаются в постоянном постороннем уходе и также проживают в соответствующих учреждениях,

– говорят в Минсоцполитики.

В документе определили:

категории детей и лиц, подлежащих эвакуации, и типы заведений, где они находятся;

особенности предварительной подготовки к эвакуации;

механизмы принятия решений по эвакуации детей и лиц, в том числе за пределы Украины;

круг обязанностей сопровождающих лиц;

учет перемещенных детей.

За эвакуацию ответственны областные ОВА, а Минобороны и МВД должны обеспечить безопасные маршруты перемещения. Также несколько ведомств должны определять заведения на территории, где не проходят боевые действия, куда должны разместиться эвакуированные.

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