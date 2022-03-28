Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна. Вона зазначила, що уряд затвердив Порядок тимчасового переміщення (евакуації) та забезпечення умов перебування на території України.

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Мовиться про людей, які потребують стороннього догляду

Рішення уряду спрямоване на збереження життя та здоров’я дітей та повнолітніх осіб, які через стан свого здоров’я або вік потребують постійного стороннього догляду і також проживають у відповідних закладах,

– кажуть у Мінсоцполітики.

У документі визначили:

категорії дітей та осіб, які підлягають евакуації, і типи закладів, в яких вони перебувають;

особливості попередньої підготовки до евакуації;

механізми прийняття рішень щодо евакуації дітей та осіб, у тому числі за межі України;

коло обов'язків супроводжуючих осіб;

облік переміщених дітей.

За евакуацію відповідальні обласні ОВА, а Міноборони та МВС повинні забезпечити безпечні маршрути переміщення. Також кілька відомств мають визначати заклади на території, де не відбуваються бойові дії, куди мають розмістити евакуйованих.