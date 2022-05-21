Эвакуация с Луганщины и десятки уничтоженных оккупантов на Юге: основное за 87 день войны

Продолжается 87 день противостояния украинского народа российским захватчикам. Каждый день наши защитники приближают победу Украины.

О ключевых событиях субботы, 21 мая, читайте в материале 24 канала.

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05:31 Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, какого вооружения на данный момент не хватает Украине. По его словам, нашим защитникам все еще нужно больше тяжелого вооружения. Оно, подчеркивает глава ОП, способно спасти жизни.

03:39 Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что сейчас существует ракетная опасность по всей Украине. Впрочем, горячее всего сейчас именно на Востоке, ведь там российские военные пытаются окружить ВСУ.

02:30 В оперативном командовании "Юг" опубликовали потери врага за минувшие сутки на Юге. Так, в течение 20 мая ВСУ удалось уничтожить:

36 вражеских военных,

3 танка Т-72,

РСЗО "Град",

автомобильную технику.

02:07 В оперативном командовании "Север" появилась очередная сводка. В ней отмечают, что за прошедшие сутки оккупанты обстреливали как военных, так и гражданских. Причем делали это 70 раз за сутки.

00:34 В Луганской области удалось эвакуировать 38 человек. Известно, что среди них – 12 детей. Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. Вывезли людей из Белогоровки, Лисичанска, а также Северодонецка.