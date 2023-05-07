Военный эксперт Павел Нарожный подчеркнул, что коллаборантов, которых россияне презирают, они сбрасывают как можно быстрее. Ведь оккупантам важно довезти своих военных в Мариуполь. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Держать оборону будет тяжело

Нарожный объяснил, что личный состав везут в Мариуполь, потому что в случае освобождения украинскими силами Мелитополя, дальше очень быстро будет деокупирован и Бердянск.

Поэтому группировка, которая находится на временно оккупированной части Херсонской области, тоже не сможет там закрепиться. Вся эта местность – огромная степь с маленьким количеством посадок, отсутствием балок, оврагов и т.п., а также с очень большим расстоянием между населенными пунктами. Там держать оборону будет очень тяжело,

– уверен он.

Кроме того, по словам военного эксперта, поставки в группировку в Херсонской области поступают через железнодорожную ветвь Мариуполь – Мелитополь.

Поэтому поставлять что-то туда будет очень тяжело,

– добавил собеседник.

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Мелитополь – критически важный для украинского наступления. Поэтому, по его мнению, оккупанты готовятся бежать оттуда, понимая, что удержать его будет очень тяжело.

"Сейчас наша дальнобойная артиллерия наносит удары по логистике Мелитополя – по локомотивному депо, железной дороге. Захватчики понимают, что остановить HIMARS они не смогут. Нечем. Поэтому готовятся бежать. С одной стороны вЧонгар – за перешеек в Крыму, а с другой – в Мариуполь, и уже там держать оборону", – подчеркнул Павел Нарожный.

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