Выносили на руках и тележке супермаркета: на Курщине десантники пять дней спасали побратима
- Украинские десантники провели пятидневную эвакуацию раненого собрата под постоянными обстрелами на Курщине.
- Бойца транспортировали на руках, тачке, тележке из супермаркета и импровизированных костылях, чтобы спасти его жизнь.
Украинские десантники провели сложнейшую операцию по спасению раненого собрата во время боев на Курщине. Эвакуация длилась пять дней под постоянными обстрелами и атаками вражеских дронов.
Бойца везли на тачке, тележке из супермаркета и даже на импровизированных костылях – но в конце концов спасли. Об этом рассказывают бойцы 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады.
Смотрите также Ситуация неконтролируемая: почему вдруг Росгвардия появилась на оккупированных частях Запорожья
Что известно об эвакуации?
События происходили в марте 2025 года, когда российские войска пытались вытеснить Силы обороны Украины с Курщины.
Большими силами противник наступал с воздуха, на земле и даже используя подземные коммуникации. Украинские подразделения проводили организованный отход, одновременно сдерживая врага благодаря работе разведки и корректировке артиллерии.
Во время смены позиций один из бойцов получил тяжелое ранение, поэтому эвакуацию пришлось проводить параллельно с боевой работой. Раненого вывозили двумя группами в течение пяти дней, преодолевая опасный маршрут под непрерывными обстрелами и атаками вражеских дронов.
Мы сразу сказали раненому, что обязательно его вынесем. Иначе быть не может,
– отметили в бригаде.
На самых сложных участках собратья несли военного на руках, а иногда использовали обычные садовые тачки и даже тележку из супермаркета. В моменты, когда нужно было быстро спрятаться в укрытие, раненый передвигался сам на самодельных костылях.
Несмотря на все трудности, десантникам удалось доставить бойца в безопасное место.
Десантники спасли раненого во время боев на Курщине. Видео: 80-й Галицкой бригады
Операция ВСУ на Курщине: главное
6 августа 2024 года украинские военные пересекли российскую границу вблизи города Суджа. Они стремительно продвинулись и уже через несколько суток контролировали несколько сотен квадратных километров.
Наступление Сил обороны в конце концов сорвало планы россиян по формированию нового удара на Сумскую и Харьковскую области, о чем неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский, а также представители военного командования.
В марте 2025 года Генштаб ВСУ сообщил об уходе украинских военных из Суджи. Несмотря на заявления российского командования о восстановлении контроля над всей Курской областью, бои на этом участке продолжаются до сих пор.