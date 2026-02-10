Выносили на руках и тележке супермаркета: на Курщине десантники пять дней спасали побратима

Украинские десантники провели сложнейшую операцию по спасению раненого собрата во время боев на Курщине. Эвакуация длилась пять дней под постоянными обстрелами и атаками вражеских дронов.

Бойца везли на тачке, тележке из супермаркета и даже на импровизированных костылях – но в конце концов спасли. Об этом рассказывают бойцы 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Что известно об эвакуации?

События происходили в марте 2025 года, когда российские войска пытались вытеснить Силы обороны Украины с Курщины.

Большими силами противник наступал с воздуха, на земле и даже используя подземные коммуникации. Украинские подразделения проводили организованный отход, одновременно сдерживая врага благодаря работе разведки и корректировке артиллерии.

Во время смены позиций один из бойцов получил тяжелое ранение, поэтому эвакуацию пришлось проводить параллельно с боевой работой. Раненого вывозили двумя группами в течение пяти дней, преодолевая опасный маршрут под непрерывными обстрелами и атаками вражеских дронов.

Мы сразу сказали раненому, что обязательно его вынесем. Иначе быть не может,

– отметили в бригаде.

На самых сложных участках собратья несли военного на руках, а иногда использовали обычные садовые тачки и даже тележку из супермаркета. В моменты, когда нужно было быстро спрятаться в укрытие, раненый передвигался сам на самодельных костылях.

Несмотря на все трудности, десантникам удалось доставить бойца в безопасное место.

Десантники спасли раненого во время боев на Курщине. Видео: 80-й Галицкой бригады

