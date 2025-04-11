Эвакуация раненого бойца в прямом эфире: СМИ показали уникальные кадры из-под Торецка

Съемочная группа "Украинского свидетеля" зафиксировала, как мотопехотный батальон 1004 ОБрОО проводил эвакуацию двух раненых и бойца, который провел несколько тяжелых дней на позициях. Все это происходило в чрезвычайно сложных условиях.

Эвакуация возле Торецка сейчас чрезвычайно сложная. Ведь дороги обстреливаются вражеской артелерией, связь прерывается из-за работы РЭБов, а военные вынуждены постоянно менять маршруты, передает 24 Канал со ссылкой на видео "Украинского свидетеля".

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Эвакуация защитников из Дачного

Журналистка "Украинского свидетеля" прибыла в командно-спостержный пункт 1004 ОБрОО в Константиновке, чтобы узнать, как идет оборона и как отражаются вражеские штурмы. Однако во время съемки возникла незапланированная ситуация – в поселке Дачном, что под Торецком, ранения получили бойцы подразделения. У одного бойца ранение было легкое, а у второго – тяжелое с артериальным кровотечением. Его получил солдат пулеметчик с позывным "Грек", спасая своего раненого побратима.

На эвакуацию товарищей отправляется боец с позывным "Инсат", заместитель командира по вооружению бригады. Чтобы доехать до Дачного от Константиновки, надо преодолеть около 20 километров по темной дороге без фар и полями. Эвакуационная группа вынуждена была переждать начавшийся вражеский артобстрел, который отобрал драгоценное время. Через два часа эвакуационная машина добралась до Дачного. К сожалению, за это время боец с позывным "Грек" погиб. Другого раненого и бойца с позывным "Кисель" удалось эвакуировать.

Тяжелая эвакуация раненых из Дачного: смотрите видео