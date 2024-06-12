Боевые медики вывезли раненого с поля боя за 15 минут: впечатляющие кадры

Недавно эвакуационная бригада пограничников в районе Волчанска стабилизировала состояние тяжелораненного побратима и вывезла его с поля боя за рекордное время. Для этого потратили всего 15 минут.

Ныне на Харьковщине продолжаются тяжелые бои. Одно из самых горячих направлений – Волчанское. Там российская армия сосредоточила мощные ударные силы, информирует 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Как происходит эвакуация раненых с поля боя

Даже под шквальными обстрелами боевые медики отправляются на передовую. В помощь им – канадская бронированная машина эвакуации Roshel.

"Поступила команда выехать за "трехсотыми" на броне. Мы запрыгнули в бронированную "Рошельку", которая у нас была, и сразу двинулись", – рассказал пограничник "Экси".

В результате удара вражеского FPV-дрона военный получил тяжелые ранения. Однако благодаря профессиональной работе ребят его удалось стабилизировать.

Его притянули. Как я уже ему оказывал помощь – он уже терял себя. Он мог в принципе умереть, но подключил ему капельницу – и он пришел в себя настолько, что даже сам дошел до "эвака",

– рассказал пограничник "Ян".

Осколками забросало ноги и голову бойца. Его лицо было полностью в крови. Пограничник "Экси", в частности, обработал глаза раненому – промыл их физраствором. А также проверил – не кровоточат ли раны.

"Проверил – нет ли гипотермии. Обработал ему глаза – промыл обычным физраствором, что у меня было. И вкапали его стерофундином для восстановления крови. И транексамовая кислота для остановки кровотечения", – отметил "Экси".

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Почему важна быстрая эвакуация

По словам боевых медиков, еще год назад такая эвакуация могла длиться в разы дольше. Сейчас сэкономленные минуты дают раненым шанс на полное восстановление. Эвакуационной бригаде есть чем гордиться – они выиграли гонку со временем.

"Далее поехали, передали этого раненого смежному подразделению. Плюс – минус прикинули: от нашего выезда до позиции и передачи другому "эваку" – минут 15 это все заняло", – добавил пограничник.