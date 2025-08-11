Ситуацию можно улучшить новыми техническими подходами, – Сырский о медицинской эвакуации
- Главнокомандующий ВСУ провел ежемесячное совещание по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения.
- Александр Сырский определил задачи по развитию медицинской службы в Вооруженных силах.
Главнокомандующий ВСУ провел совещание по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения ВСУ. Сирский отметил, что ударные дроны существенно увеличивают глубину фронта – при таких условиях значительно усложнилась эвакуация раненых с поля боя.
Что известно о совещании Сырского с военными медиками?
Сырский отметил, что война и основные средства поражения меняются.
– отметил он.
Главнокомандующий ВСУ заслушал доклады командующего Медицинских сил, руководителей медицинских служб группировок войск и армейских корпусов, принявших полосы ответственности и приступивших к выполнению поставленных задач.
"На совещании обсудили состояние возможностей медицинских подразделений, формирование и применение отдельных медицинских батальонов, укомплектованность медицинских отделов новых АК и т.д.", – рассказал он.
Согласно его словам, при нынешних обстоятельствах на поле боя все труднее соблюдать требования по оперативной эвакуации. Однако следует искать эффективные ответы на эти вызовы.
Кроме улучшения подготовки и обеспечения личного состава и медицинских подразделений, ситуацию можно улучшить благодаря новым техническим подходам к эвакуации, в частности через применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов (НРК),
– отметил Сырский.
Он рассказал, что о своем положительном опыте в этой сфере доложили представители ДШВ, конкретно – 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
Сырский подчеркнул, что в соответствии с итогами совещания, определил задачи по развитию медицинской службы в ВСУ.
"Нам следует масштабировать применение НРК для эвакуации раненых, улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой, реализовать другие логистические и организационные решения для своевременной транспортировки раненых и оказания им квалифицированной помощи", – отметил Главнокомандующий ВСУ.
Сырский подчеркнул, что главная цель – сохранение жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт.