Главнокомандующий ВСУ провел совещание по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения ВСУ. Сирский отметил, что ударные дроны существенно увеличивают глубину фронта – при таких условиях значительно усложнилась эвакуация раненых с поля боя.

Что известно о совещании Сырского с военными медиками?

Сырский отметил, что война и основные средства поражения меняются.

Ударные дроны существенно увеличивают глубину фронта – при таких условиях значительно усложнилась эвакуация раненых с поля боя. Это один из проблемных вопросов, которые были рассмотрены на ежемесячном совещании по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины,

– отметил он.

Главнокомандующий ВСУ заслушал доклады командующего Медицинских сил, руководителей медицинских служб группировок войск и армейских корпусов, принявших полосы ответственности и приступивших к выполнению поставленных задач.

"На совещании обсудили состояние возможностей медицинских подразделений, формирование и применение отдельных медицинских батальонов, укомплектованность медицинских отделов новых АК и т.д.", – рассказал он.

Согласно его словам, при нынешних обстоятельствах на поле боя все труднее соблюдать требования по оперативной эвакуации. Однако следует искать эффективные ответы на эти вызовы.

Кроме улучшения подготовки и обеспечения личного состава и медицинских подразделений, ситуацию можно улучшить благодаря новым техническим подходам к эвакуации, в частности через применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов (НРК),

– отметил Сырский.

Он рассказал, что о своем положительном опыте в этой сфере доложили представители ДШВ, конкретно – 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Сырский подчеркнул, что в соответствии с итогами совещания, определил задачи по развитию медицинской службы в ВСУ.

"Нам следует масштабировать применение НРК для эвакуации раненых, улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой, реализовать другие логистические и организационные решения для своевременной транспортировки раненых и оказания им квалифицированной помощи", – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Сырский подчеркнул, что главная цель – сохранение жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт.