Эвакуация на Сумщине началась: колонна уехала из Лебедина, Тростянца и Конотопа
15 марта 2022 , 10:22Читати новину українською
Эвакуация мирных жителей с Сумской области началась. Колонны авто смогли уехать из Лебедина, Тростянца и Конотопа.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Сейчас оккупанты соблюдают тишину.
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Эвакуация 15 марта из районов Сумщины, где враг наносит наибольшие удары, началась по направлениям:
- Лебедин – колонна уехала из города.
- В Тростянке – также двинулась с места отправления.
- В Конотопе – выезжают с минуты на минуту.
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