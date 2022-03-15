Эвакуация на Сумщине началась: колонна уехала из Лебедина, Тростянца и Конотопа

15 марта 2022 , 10:22
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Эвакуация мирных жителей с Сумской области началась. Колонны авто смогли уехать из Лебедина, Тростянца и Конотопа.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Сейчас оккупанты соблюдают тишину.

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Эвакуация 15 марта из районов Сумщины, где враг наносит наибольшие удары, началась по направлениям:

  • Лебедин – колонна уехала из города.
  • В Тростянке – также двинулась с места отправления.
  • В Конотопе – выезжают с минуты на минуту.

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Автор: Анастасія Лукашевська