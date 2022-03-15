Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Наразі окупанти дотримуються тиші.
Увага В Україні 15 березня відкривають 9 гуманітарних коридорів
Евакуація 15 березня з районів Сумщини, де ворог наразі завдає найбільших ударів, розпочалась за напрямками:
- Лебедин – колона виїхала з міста.
- У Тростянці також рушила з місця відправлення.
- У Конотопі – виїжджатиме з хвилини на хвилину.
Дивіться відео з брифінгу Ірини Верещук про гуманітарні коридори 15 березня