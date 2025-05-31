Для спасения жизни: власти принудительно эвакуируют людей из 11 населенных пунктов под Сумами

В Сумской области проводят обязательную эвакуацию из 11 населенных пунктов. Это поселки в приграничных общинах. Жителей призывают как можно быстрее позаботиться о своей безопасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

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Гражданских эвакуируют из нескольких общин Сумской области

Учитывая постоянные обстрелы приграничных громад врагом и угрозу жизни и здоровью жителей начальник Сумской ОГА Олег Григоров издал распоряжение об эвакуации людей еще 11 населенных пунктов, расположенных в Сумском районе. Эти поселки добавились к общему списку тех, чьи жители подлежат перевозке в более безопасные места.

Так эвакуационные группы забирают людей из:

Горобовки (Речковская сельская община);

Штановки, Вороновки, Янченко (Белопольская городская громада);

Цимбаловки, Шкуратовки (Ворожбянская городская громада);

Кровного, Николаевки, Рудновки, Спасского, Капитановки (Николаевская сельская громада).

ОВА предоставляет жителям, которые решили эвакуироваться, транспорт, а также обеспечивает гуманитарной помощью, временным размещением и социальными выплатами.

Эвакуационный штаб в Сумском районе принимает звонки по номеру (050) 650 70 83.

Местные власти напоминает, что оставаться в зоне, где постоянно есть опасность – не стоит, ведь это может стоить жизни.

Всего в Сумской области под эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов. Из определенных городков и сел проводятся эвакуационные рейсы.

Напомним, в приграничных населенных пунктах Сумской области ситуация сложная. В некоторых из них враг пытается проводить наступательные действия. Несмотря на сложность, регион контролируют Силы обороны, а ОВА занимается спасением гражданских.