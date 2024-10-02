В Киев прибыли эвакуированные граждане из Ливана, где продолжается операция Израиля

В Киев 2 октября прибыли эвакуированные украинцы и иностранцы из Ливана, где сейчас идут бои между "Хезболлой" и Израилем. Граждане приехали в украинскую столицу на автобусе.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Эвакуация этих граждан в Украину состоялась при содействии МИД и ГУР.

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Как чувствуют себя граждане, которых эвакуировали из Ливана

Председатель общины украинцев Ливана Ирина Высота-Жарамани рассказала журналистам, что добиралась в Киев почти сутки. Ведь рейс из Ливана переносили из-за опасности для полетов.

В Ливане сейчас очень опасно, взрывы раздаются по всей стране. Бьют точечно. Люди убегают в горы, скрываются там. Школы и университеты не работают. Там полностью все забито беженцами,

– сказала она.

Женщина также подчеркнула, что люди ждут, что как-то решится дипломатически этот вопрос, но пока надежды нет.

В то же время Ирина Высота-Жарамани заметила, что после того, как ее группе удалось вырваться из Ливана, уже вскоре аэропорт в Бейруте закрыли, а полеты прекратились на неопределенное время.

Сами украинцы привезли на Южный вокзал в Киеве.

Эвакуированные граждане из Ливана прибыли в Киев / Фото Общественного

По словам украинки, эвакуация была организована на высоком уровне. Женщина подчеркнула, что все структуры и государство Украина сработали на самом высоком уровне.

"Все очень благодарны, всем, кто это организовал, нашему посольству в Ливане и нашей разведке... Люди поражены, что несмотря на то, что в Украине идет также война, эвакуацию организовали бесплатно", – отметила Ирина.

Лидер украинской общины в Ливане сообщила, что лица, эвакуированы из Ливана, останутся в Украине в обозримом будущем. Некоторые из эвакуированных выразили сильное желание вернуться на родину.

В частности, одна украинка сообщила, что планирует вернуться в родной город Харьков. Между тем Ирина, лидер общины, сообщила о своем намерении поехать в Обухов, чтобы навестить своих родителей.

К слову, в целом из Ливана было эвакуировано 179 человек, среди которых 134 гражданина Украины и 45 иностранцев. Среди украинских эвакуированных – 112 взрослых и 22 ребенка.