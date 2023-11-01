Украина начала подготовку к эвакуации своих граждан из Газы

Власти Египта разрешили выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах". Украинская сторона начала подготовку к эвакуации украинцев.

Из Сектора Газа хотят выехать 358 украинцев, большинство из них – женщины и дети. Об этом 24 Канала рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Как будет осуществляться эвакуация украинцев из Сектора Газа

МИД Украины, другие причастные ведомства, украинские посольства в Секторе Газа начали подготовительный этап эвакуации украинцев из Газа через КПП "Рафах". Со всеми поддерживается связь.

По словам Николенко, украинская сторона уже направила официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории и ждет согласования.

Также уже подготовлены документы для украинцев, у которых нет действительных проездных документов и забронирован необходимый транспорт.

Сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа для помощи нашим гражданам на месте. Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из Сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, согласно их гражданству. Работаем, чтобы поскорее вывезти наших людей. Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы,

– сообщил Олег Николенко.

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