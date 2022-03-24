Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал.

К теме В Украине 24 марта будут работать 7 гуманитарных коридоров

В Запорожской области утвердили два маршрута:

Пологи – Запорожье (место сбора – площадь перед городским советом). Автобусы для эвакуации с 6 утра отправились из города Токмак.

(место сбора – площадь перед городским советом). Автобусы для эвакуации с 6 утра отправились из города Токмак. Мелитополь – Запорожье (место сбора – пожарная часть №9). Автобусы будут отправлены из города Запорожье.

Обращение Ирины Верещук по поводу гуманитарных коридоров 24 марта:

К слову, оккупанты до сих пор блокируют грузовики с гуманитарной помощью возле Бердянска. Кроме этого, противник целый день удерживал на блокпосте в городе Васильевка дополнительную колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Им пришлось остаться на ночь в Токмаке.

Интересно – Оккупанты жалуются родственникам на руководство: