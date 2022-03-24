Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

До теми В Україні 24 березня працюватимуть 7 гуманітарних коридорів

У Запорізькій області затвердили два маршрути:

Пологи – Запоріжжя (місце збору – площа перед міською радою). Автобуси для евакуації з 6 ранку вирушили з міста Токмак.

(місце збору – площа перед міською радою). Автобуси для евакуації з 6 ранку вирушили з міста Токмак. Мелітополь – Запоріжжя (місце збору – пожежна частина №9). Автобуси будуть відправленні з міста Запоріжжя.

Звернення Ірини Верещук щодо гуманітарних коридорів 24 березня:



До слова, окупанти досі блокують вантажівки з гуманітарною допомогою біля Бердянська. Крім цього, противник цілий день утримував на блокпості у місті Василівка додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Їм довелося залишитися на ніч у місті Токмак.

Цікаво – Окупанти жаліються родичам на керівництво: