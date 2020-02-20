Эвакуация из Уханя: как это делали в странах мира

Эвакуация украинских граждан из Уханя стала важной темой и вызвала протесты в некоторых населенных пунктах, хотя власть уверяет, что все наши граждане на борту здоровы. Сайт 24 канала посмотрел, как другие страны проводили эвакуацию из охваченного эпидемией города в Китае.

Военные базы: эвакуация в Канаде и США

В Соединенных Штатах и Канаде тех, кого вывезли из Уханя разместили на военных базах. Канада отправила своих граждан на базу Трентон в Онтарио, пока среди них нет людей с признаками вирусного заражения.

Они смогут свободно покинуть ее 21-го февраля. Пассажиры второго самолета покинут базу 25 февраля, если будут здоровы. Все живут в отдельном здании гостиничного типа, к которой доступ имеют только врачи, которые проводят проверки каждый день. Сейчас, в Канаде восемь больных коронавирусом, но ни один не нуждается в госпитализации.

Люди рассказывают об эвакуации: видео

Соединенные Штаты также воспользовались такой опцией, разместив первую волну эвакуированных на базе военно-воздушных сил "Марч" в штате Калифорния. 195 человек были в карантине до 11 февраля. Рассказывают, что у них были некоторые мастер-классы, а у детей были школьные занятия.

Но поскольку число прибывших из Уханя росло (около 1000 американцев там жили) был принят новый протокол: тестированию подлежали лишь те люди, у которых были выраженные симптомы в течение двухнедельного карантина. Температуру все равно проверяют дважды в день. Всех эвакуированных просят немедленно сообщать, если им станет хуже. Такое решение вызвало сопротивление. На разрешение покинуть базы ждут 600 человек в трех штатах.

Некоторые возмутились новым правилом и требуют, чтобы проверили их тоже, несмотря на отсутствие симптоматики. Они хотят быть уверенными, что ничего никому не передают. Например, на базе ВВС "Мирамар" в Сан-Диего, дети играют с другими в столовой, на площадке. Взрослые часто встречаются в прачечной.

У них нет информации, есть ли у них вирус, потому что никто их не проверял. Им приходится покидать место жительства, чтобы поесть в небольшом помещении, они берут из коробок фрукты голыми руками, стоят плечом к плечу во время проверки температуры (хоть это и запрещено). После обнародования петиции с призывом лучших проверок, еду начали доставлять в комнаты тем, кто изъявил такое желание.

Впрочем, CDC (центр контроля заболеваний) отказывается проверять всех подряд, говоря, что тесты являются менее точными без выраженных симптомов и негативный ранний результат может быть ошибочным. И кое в чем с людьми на базах можно согласиться, потому что на другой базе, Сан-Антонио-Лакленд, таки был зафиксирован случай вируса среди тех, кто прилетел из Уханя. Сейчас состояние человека стабильное и симптомы легкие. Канада еще должна эвакуировать граждан с зараженного корабля "Diamond Princess". США уже это сделало.

Австралия и драма острова Рождества

Бывший центр содержания соискателей убежища на острове Рождества, Австралия/ Фото Wikimedia Commons

Еще большая драма развернулась в Австралии, когда стало известно, что людей, эвакуированных из Китая, отправили на отдаленный остров Рождества. Это место, куда раньше отправляли нелегальных мигрантов до 2018 года, оно находится за 1500 км от материка. В общем были вывезены до 300 человек усилиями Австралии и Новой Зеландии.

И кстати, население острова, а это сейчас 1843 человека, было против размещения на нем эвакуированных граждан Австралии. Там говорили, что такая эвакуация "разрушит туристическую отрасль острова". "Люди не рады этому", – рассказали The Guardian местные жители. – "Но правительство Австралии делает, что хочет и никогда не спрашивает, чего хотим мы". Община также хочет, чтобы власть больше коммуницировала и объясняла свои действия.

Те, кто живет на острове Рождества, чувствуют, что их идентичность очень отличается от материковой Австралии, с которой они связаны лишь 60 лет. Ранее эта территория принадлежала Сингапуру (поэтому большая часть населения – китайцы и малайцы) и Британской империи. В XIX веке там были шахты горняков. На острове действуют собственные дорожные знаки и собственное время. Следующая цель – добиться свободной ассоциации, как Маршалловы острова из США или из Токелау Новой Зеландией. Это даст острову больше самостоятельности и контроля над ресурсами и землей.

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В центре, который уже два года как стоял пустым, находили мертвых насекомых и условия были хуже чем некоторые эвакуированные ожидали (но есть и положительные отзывы). Им раздавали больше еды, а также одежду, которая больше подходит к тропическому острову. Также работают несколько игровых приставок Xbox360.

Пока никто не показал положительный тест на коронавирус, первая партия тех, кого привезли на карантин, уже покинула остров. Вторым местом для карантина стало село возле города Дарвин, которое было оставлено строителями. Оно расположено на Северных территориях. Австралия еще должна забрать более 200 своих граждан и еще новозеландцев с лайнера "Diamond Princess", где произошла вспышка коронавируса. Их тоже должны отправить в карантин.

Кто еще вывез своих граждан из Уханя

Дезинфекция эвакуированных из Китая в Индонезии/ Фото The Jakarta post

Прибытие эвакуированных индонезийцев на остров Натуна тоже сопровождалось протестами местных жителей, которые боялись заражения коронавирусом. Они жгли шины и устраивали демонстрации в знак протеста. В ответ, власти разместили в регионе вооруженные силы. Сингапур эвакуировал своих спокойно, но двое граждан после полета оказались больными.

Великобритания разместила своих эвакуированных на военной базе "Бриз Нортон", а после этого – в госпитале. Граждане Испании полетели домой с базы. Но еще не все британцы сейчас перевезены, ибо некоторым с китайским паспортом власти сначала запретили выезд. Германия также забрала своих граждан, но путь был интересный: Москва-Хельсинки-Франкфурт. Ни британцы, ни немцы никаких признаков вируса не показали. Как и итальянцы на своем рейсе.

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Еще один самолет забрал граждан ЕС и Британии и доставил во французский город Марсель. А иногда, в Ухань...возвращают людей. Так поступило Генконсульство КНР на Бали. 16-го февраля состоялась эвакуация большинства непальских граждан. Вслед за ними, Украина забрала своих и некоторых иностранцев из Уханя. Больше всего людей должна вернуть Южная Корея – 865 человек еще с конца января. 565 вывезла Япония. Граждан Казахстана в Китае было 719, 391 человек запросил репатриацию.

Единственной страной, которая отказалась эвакуировать граждан, стал Пакистан. Причем пакистанцев лишь в самом Ухане насчитывается 800 человек. Это при том, что в городе вообще запретили выходить на улицу. Власть объясняет это тем, что страна не имеет медицинских учреждений или больниц для обеспечения безопасного карантина. В ответ, пакистанцы называют нахождение в Ухане "психологическими пытками". Ситуация заставила родственников студентов из Пакистана выйти на протест.