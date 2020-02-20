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      БЛОГ Анна Маляр
      Юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований

      Возвращение украинцев из Уханя: почему все бунтуют?

      -
      Почему украинцы в гневе? / Офіс Президента України

      Чтобы захватить или развалить Украину, можно даже не тратить военное вооружение – достаточно России активизировать свои "войска информационных операций".

      От останніми днями у Facebook мене просто вражає абсолютна відсутність критичного мислення українських користувачів. Вам підкидують інформаційне лайно і ви його самі розносите по мізках співвітчизників, які теж за 5 років війни так і не навчились думати, коли читають.

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      Я про тотальне обурення паланням шин проти розміщення на карантин наших евакуйованих з Уханя українців. Не треба у ваше обурення додавати, що ось вона, Західна Україна, у всій своїй красі. І не треба такі відверті провокації репостити.

      Це ж кремлівський наратив. Зверніть увагу, що вони цього ж тижня запустили статті та пости про те, що саме львів'яни спровокували розстріли на Майдані – це ж все інформаційні ланки одного ланцюга. Вас нацьковують на своїх співвітчизників.

      Давайте всі разом включимо мізки і згадаємо, що нардеп від партії влади Дубінський на своїй сторінці заспокоїв жителів Обухова (це не на заході, це Київська область), що він питання вирішив і до них евакуйованих не повезуть. Тобто бояться насправді всі.

      Другий факт того, що вами маніпулюють. Ви ж всі мовчите і не обурюєтесь, коли в Україні час від часу спалахують вимоги батьків забрати з класу дитину з інвалідністю, бо вони не хочуть, аби їхні здорові діти з ними навчались. Перший такий гучний випадок був, між іншим, ще до війни у Донецьку, коли ці програми з доступності навчання лише стартували. Позаминулого року така ганьба була в Броварах, а до того на Житомирщині, а до того ще в багатьох регіонах України. Але вам це не подавали російські інформаційні бійці, тому воно вас не торкнуло.

      І головне. А ви довіряєте нашим державним медичним закладам, і що вони проведуть двотижневий карантин, дотримуючись всіх вимог безпеки? Що не будуть пускати за гроші родичів до евакуйованих і передавати домашні пиріжки тощо?

      Так ото ж. І люди в Тернополі чи де там ще теж не вірять. Ці протести – це недовіра та страх перед владою і медициною, а не перед хворими людьми. І це елементарний провал комунікації влади з людьми.

      Там, де протести, представникам влади і медикам просто треба з людьми говорити, треба довести їм, що вони у будь-якому разі в безпеці.

      Зверніть увагу: Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче

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      Автор: Анна Маляр
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Коронавирус 2020 Публикации Возвращение украинцев из Китая
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