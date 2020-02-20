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      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
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      БЛОГ Анна Маляр
      Юрист-кримінолог, голова Центру правових та кримінологічних досліджень

      Повернення українців з Уханя: чому всі бунтують?

      -
      Чому українці в гніві? / Офіс Президента України

      Щоб захопити чи розвалити Україну, можна навіть не витрачати воєнне озброєння — достатньо Росії активізувати свої новостворені "війська інформаційних операцій".

      От останніми днями у Facebook мене просто вражає абсолютна відсутність критичного мислення українських користувачів. Вам підкидують інформаційне лайно і ви його самі розносите по мізках співвітчизників, які теж за 5 років війни так і не навчились думати, коли читають.

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      Я про тотальне обурення паланням шин проти розміщення на карантин наших евакуйованих з Уханя українців. Не треба у ваше обурення додавати, що ось вона, Західна Україна, у всій своїй красі. І не треба такі відверті провокації репостити.

      Це ж кремлівський наратив. Зверніть увагу, що вони цього ж тижня запустили статті та пости про те, що саме львів'яни спровокували розстріли на Майдані – це ж все інформаційні ланки одного ланцюга. Вас нацьковують на своїх співвітчизників.

      Давайте всі разом включимо мізки і згадаємо, що нардеп від партії влади Дубінський на своїй сторінці заспокоїв жителів Обухова (це не на заході, це Київська область), що він питання вирішив і до них евакуйованих не повезуть. Тобто бояться насправді всі.

      Другий факт того, що вами маніпулюють. Ви ж всі мовчите і не обурюєтесь, коли в Україні час від часу спалахують вимоги батьків забрати з класу дитину з інвалідністю, бо вони не хочуть, аби їхні здорові діти з ними навчались. Перший такий гучний випадок був, між іншим, ще до війни у Донецьку, коли ці програми з доступності навчання лише стартували. Позаминулого року така ганьба була в Броварах, а до того на Житомирщині, а до того ще в багатьох регіонах України. Але вам це не подавали російські інформаційні бійці, тому воно вас не торкнуло.

      І головне. А ви довіряєте нашим державним медичним закладам, і що вони проведуть двотижневий карантин, дотримуючись всіх вимог безпеки? Що не будуть пускати за гроші родичів до евакуйованих і передавати домашні пиріжки тощо?

      Так ото ж. І люди в Тернополі чи де там ще теж не вірять. Ці протести – це недовіра та страх перед владою і медициною, а не перед хворими людьми. І це елементарний провал комунікації влади з людьми.

      Там, де протести, представникам влади і медикам просто треба з людьми говорити, треба довести їм, що вони у будь-якому разі в безпеці.

      Оригінал

      Зверніть увагу: Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
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      Автор: Анна Маляр
      Теги: Публікації Новини політики Новини України Коронавірус 2020 Повернення українців з Китаю Новини Здоров'я
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