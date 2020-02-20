Евакуація з Уханя: як це робили у країнах світу

Евакуація українських громадян з Уханю стала важливою темою та спричинила протести у деяких населених пунктах, хоча влада запевняє, що всі наші громадяни на борту здорові. Сайт 24 каналу поглянув, як інші країни проводили евакуацію з охопленого епідемією міста у Китаї.

Військові бази: евакуація в Канаді та США

У Сполучених Штатах та Канаді тих, кого вивезли з Уханя розмістили на військових базах. Канада відправила своїх громадян на базу Трентон в Онтаріо, наразі серед них немає людей з ознаками вірусного зараження.

Вони зможуть вільно покинути її 21-го лютого. Пасажири другого літака залишать базу 25 лютого, якщо будуть здорові. Всі живуть у окремій будівлі готельного типу, до якої доступ мають лише лікарі, які проводять перевірки кожен день. Наразі, в Канаді восьмеро хворих на коронавірус, але жоден не потребує госпіталізації.

Люди розповідають про евакуацію: відео

Сполучені Штати також скористалися такою опцією, розмістивши першу хвилю евакуйованих на базі військово-повітряних сил "Марч" у штаті Каліфорнія. 195 людей були у карантині до 11 лютого. Розповідають, що у них були деякі майстер-класи, а діти мали шкільні заняття.

Але оскільки число прибулих з Уханю зростало (близько 1000 американців там жили) був ухвалений новий протокол: тестуванню підлягали лише ті люди, у яких були виражені симптоми протягом двотижневого карантину. Температуру все одно перевіряють двічі на день. Усіх евакуйованих просять негайно повідомляти, якщо їм стане гірше. Таке рішення викликало спротив. На дозвіл покинути бази чекають 600 людей у трьох штатах.

Деякі обурилися новим правилом і вимагають, щоб перевірили їх теж, незважаючи на відсутність симптоматики. Вони хочуть бути впевненими, що нічого нікому не передають. Наприклад, на базі ВПС "Мірамар" у Сан-Дієго, діти граються з іншими у їдальні, на майданчику. Дорослі часто зустрічаються в пральні.

У них немає інформації, чи є у них вірус, бо ніхто їх не перевіряв. Їм доводиться залишати місце проживання, щоб поїсти у невеликом приміщенні, вони беруть з коробок фрукти голими руками, стоять плечем до плеча під час перевірки температури (хоч це і заборонено). Після оприлюднення петиції із закликом кращих перевірок, їжу почали доставляти до кімнат тим, хто виявив таке бажання.

Втім, CDC (центр контролю захворювань) відмовляється перевіряти всіх підряд, говорячи, що тести є менш точними без виражених симптомів і негативний ранній результат може бути помилковим. І в дечому з людьми на базах можна погодитись, бо на іншій базі, Сан-Антоніо-Лакленд, таки був зафіксований випадок вірусу серед тих, хто прилетів з Уханя. Наразі стан людини стабільний та симптоми легкі. Канада ще має евакуювати громадян з зараженого корабля "Diamond Princess". США вже це зробило.

Австралія та драма острова Різдва

Колишній центр утримання шукачів притулку на острові Різдва, Австралія/ Фото Wikimedia Commons

Ще більша драма розгорнулася в Австралії, коли стало відомо, що людей, евакуйованих з Китаю, відправили на віддалений острів Різдва. Це місце, куди раніше відправляли нелегальних мігрантів до 2018 року, воно знаходиться за 1500 км від материка. Загалом були вивезені до 300 людей зусиллями Австралії та Нової Зеландії.

І до речі, населення острову, а це наразі 1843 людини, було проти розміщення на ньому евакуйованих громадян Австралії. Там казали, що така евакуація "зруйнує туристичну галузь острова". "Люди не раді цьому", – розповіли The Guardian місцеві жителі. – "Але уряд Австралії робить, що хоче і ніколи не запитує, чого хочемо ми". Громада також хоче, щоб влада більше комунікувала та пояснювала свої дії.

Ті, хто живе на острові Різдва, відчувають, що їх ідентичність дуже відрізняється від материкової Австралії, з якою вони пов’язані лише 60 років. Раніше ця територія належала Сингапуру (тому більша частина населення – китайці та малайці) та Британській імперії. У XIX столітті там були шахти гірників. На острові діють власні дорожні знаки і власний час. Наступна мета – добитися вільної асоціації, як Маршаллові острова з США чи Токелау з Новою Зеландією. Це дасть острову більше самостійності та контролю над ресурсами та землею.

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У центрі, який вже два роки як стояв пустим, знаходили мертвих комах і умови були гірше ніж деякі евакуйовані очікували (але є і позитивні відгуки). Їм роздавали більше їжі, а також одяг, який більше пасує до тропічного острову. Також працюють кілька ігрових приставок Xbox360.

Наразі ніхто не показав позитивний тест на коронавірус, перша партія тих, кого привезли на карантин, вже покинула острів. Другим місцем для карантину стало село біля міста Дарвін, яке було покинуте будівельниками. Воно розташоване на Північних територіях. Австралія ще має забрати понад 200 своїх громадян та ще новозеландців з лайнера "Diamond Princess", де відбувся спалах коронавірусу. Їх теж мають відправити у карантин.

Хто ще вивіз своїх громадян з Уханя

Дезинфекція евакуйованих з Китаю в Індонезії/ Фото The Jakarta post

Прибуття евакуйованих індонезійців на острів Натуна теж супроводжувалося протестами місцевих жителів, які боялися зараження коронавірусом. Вони палили шини та влаштовували демонстрації у знак протесту. У відповідь, влада розмістила у регіоні збройні сили. Сингапур евакуював своїх спокійно, але двоє громадян після польоту виявилися хворими.

Велика Британія розмістила своїх евакуйованих на військовій базі "Бріз Нортон", а після цього – у госпіталі. Громадяни Іспанії полетіли додому з бази. Але ще не всі британці наразі перевезені, бо деяким з китайським паспортом влада спочатку заборонила виїзд. Німеччина також забрала своїх громадян, але шлях був цікавий: Москва-Гельсінкі-Франкфурт. Ні британці ні німці жодних ознак вірусу не показали. Як і італійці на своєму рейсі.

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Ще один літак забрав громадян ЄС та Британії і доправив до французького міста Марсель. А іноді, в Ухань...повертають людей. Так вчинило Генконсульство КНР на Балі. 16-го лютого відбулася евакуація більшості непальских громадян. Вслід за ними, Україна забрала своїх та деяких іноземців з Уханю. Чи не найбільше людей мала повернути Південна Корея – 865 людей ще з кінця січня. 565 вивезла Японія. Громадян Казахстану в Китаї було 719, 391 людина запросила репатріацію.

Єдиною країною, яка відмовилась евакуювати громадян, став Пакистан. Причому пакистанців лише в самому Ухані налічується 800 людей. Це при тому, що в місті взагалі заборонили виходити на вулицю. Влада пояснює це тим, що країна не має медичних закладів чи лікарень для забезпечення безпечного карантину. У відповідь, пакистанці називають знаходження в Ухані "психологічними тортурами". Ситуація змусила родичів студентів з Пакистану вийти на протест.