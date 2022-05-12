Об этом в эфире общеукраинского информационного марафона рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

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Он подтвердил, что эвакуацию в городе действительно пришлось временно приостановить. Обстрелы, по его словам, продолжаются периодически. Есть моменты затишья, но ночь этих суток была довольно тяжелой из-за большого количества обстрелов.

В очередной раз под обстрелы попало предприятие "Азот", неспокойно было и в окрестностях города, в том числе в старых кварталах. Вспыхнули пожары. Держимся,

– подчеркнул Стрюк.

Ранее появилась информация, что город частично находится в окружении. Выехать из него можно на свой страх и риск.

Дорога, ведущая в город, обстреливается. Поэтому сейчас нет поставок гуманитарной помощи, а сообщение с городом затруднено. Как следствие – мы вынуждены прекратить эвакуацию из города,

– подчеркнул глава Северодонецкой ВГА.

Он надеется, что на стабилизацию нужно день – два. В городе остаются около 15 тысяч жителей. В настоящее время власти получили около 20 заявок на эвакуацию из города.

Обратите внимание! По состоянию на 6 мая в городе было повреждено 80% инфраструктуры, перебито электроснабжение. Тогда, по словам Александра Стрюка, местных было трудно уговорить уехать из Северодонецка.

Ситуация в Луганской области

Оккупанты не оставляют попыток установить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

По данным Генштаба ВСУ, основной задачей оккупантов остается установление полного контроля над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка.

В наступлении на Кудряшевку и Северодонецк оккупанты имеют частичный успех, в частности, российские войска форсировали реку Северский Донец. Продолжаются бои в направлении Северска, Зеленой Долины и Новоселовки.

Ранее спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что российские захватчики намерены провести фиктивные референдумы во временно оккупированных населенных пунктах Украины. США озабочены тем, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области.

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