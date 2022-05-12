Про це в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону розповів очільник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

Важливо Окупанти обстріляли поліцейських в Шипіловому та Сєвєродонецьку: гатять по виїзду з Луганщини

Він підтвердив, що евакуацію у місті дійсно довелося тимчасово зупинити. Обстріли, з його словами, тривають періодично. Є моменти затишшя, але ніч цієї доби була досить важкою через велику кількість обстрілів.

Вчергове під обстріли потрапило підприємство "Азот", неспокійно було і на околицях міста, зокрема старі квартали. Спалахнули пожежі. Тримаємося,

– наголосив Стрюк.

Раніше з'явилася інформація, що місто частково перебуває в оточенні. Виїхати з нього можна на свій страх та ризик.

"Дорога, що веде у місто, обстрілюється. Тому зараз немає постачання гуманітарної допомоги, а сполучення з містом ускладнене. Як наслідок – ми змушені припинити евакуацію з міста",

– підкреслив очільник Сєвєродонецької ВЦА.

Він сподівається, що на стабілізацію потрібно день – два. У місті залишаються приблизно 15 тисяч жителів. Наразі влада отримала приблизно 20 заявок на евакуацію з міста.

Зверніть увагу! Станом на 6 травня у місті було пошкоджено 80% інфраструктури, перебите електропостачання. Тоді, за словами Олександра Стрюка, місцевих було важко вмовити виїхати із Сєвєродонецька.

Ситуація на Луганщині

Окупанти не полишають спроб встановити контроль над всією територією Донецької та Луганської областей.

За даними Генштабу ЗСУ, основним завданням окупантів залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька.

У наступі на Кудряшівку та Сєвєродонецьк окупанти мають частковий успіх, зокрема, російські війська форсували річку Сіверський Донець. Тривають бої в напрямку на Сіверськ, Зеленої Долини та Новоселівки.

Раніше речник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що російські загарбники мають намір провести фіктивні референдуми у тимчасово окупованих населених пунктах України. США стурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області.

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