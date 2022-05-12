Про це в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону розповів очільник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.
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Він підтвердив, що евакуацію у місті дійсно довелося тимчасово зупинити. Обстріли, з його словами, тривають періодично. Є моменти затишшя, але ніч цієї доби була досить важкою через велику кількість обстрілів.
Вчергове під обстріли потрапило підприємство "Азот", неспокійно було і на околицях міста, зокрема старі квартали. Спалахнули пожежі. Тримаємося,
– наголосив Стрюк.
Раніше з'явилася інформація, що місто частково перебуває в оточенні. Виїхати з нього можна на свій страх та ризик.
"Дорога, що веде у місто, обстрілюється. Тому зараз немає постачання гуманітарної допомоги, а сполучення з містом ускладнене. Як наслідок – ми змушені припинити евакуацію з міста",
– підкреслив очільник Сєвєродонецької ВЦА.
Він сподівається, що на стабілізацію потрібно день – два. У місті залишаються приблизно 15 тисяч жителів. Наразі влада отримала приблизно 20 заявок на евакуацію з міста.
Ситуація на Луганщині
- Окупанти не полишають спроб встановити контроль над всією територією Донецької та Луганської областей.
- За даними Генштабу ЗСУ, основним завданням окупантів залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька.
- У наступі на Кудряшівку та Сєвєродонецьк окупанти мають частковий успіх, зокрема, російські війська форсували річку Сіверський Донець. Тривають бої в напрямку на Сіверськ, Зеленої Долини та Новоселівки.
Раніше речник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що російські загарбники мають намір провести фіктивні референдуми у тимчасово окупованих населених пунктах України. США стурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області.
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