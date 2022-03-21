Эвакуационная колонна из Ворзеля уже в Белогородке: около 100 человек уже в безопасности
Источник:телеграм Киевской ОВА
Уже четвертую неделю враг бьет по нашим мирным городам. В их список вошел и поселок Ворзель. К счастью, сегодня была успешно осуществлена эвакуация около ста человек из Ворзеля. Сейчас людей привезли в Белогородку.
Такую информацию сообщили в телеграм-канале Киевской областной военной администрации. Отмечается, что людей эвакуируют в Киев.
Читайте также Из поселков на Киевщине снова отправят эвакуационные автобусы: откуда будут вывозить людей
Власть Украины продолжает эвакуацию людей на Киевщине, где оккупанты нещадно бомбят гражданские дома и убивают мирных жителей. Так, утром 21 марта, было объявлено несколько направлений для эвакуации местных на автобусах.
Сегодня была осуществлена эвакуация из поселка Ворзель Киевской области. Сейчас людей привезли в село Белогородка. Однако направляется эвакуационная колонна вплоть до Киева.
В телеграм-канале отметили, что люди в безопасности. Всем оказана первая медицинская помощь, а также гуманитарная.
Фото из эвакуации жителей Ворзеля:
Видео из эвакуации:
Вас это может заинтересовать – Сколько НБУ перечислил денег для военных: смотрите видео