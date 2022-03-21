Эвакуационная колонна из Ворзеля уже в Белогородке: около 100 человек уже в безопасности

Уже четвертую неделю враг бьет по нашим мирным городам. В их список вошел и поселок Ворзель. К счастью, сегодня была успешно осуществлена эвакуация около ста человек из Ворзеля. Сейчас людей привезли в Белогородку.

Такую информацию сообщили в телеграм-канале Киевской областной военной администрации. Отмечается, что людей эвакуируют в Киев.

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Власть Украины продолжает эвакуацию людей на Киевщине, где оккупанты нещадно бомбят гражданские дома и убивают мирных жителей. Так, утром 21 марта, было объявлено несколько направлений для эвакуации местных на автобусах.

Сегодня была осуществлена эвакуация из поселка Ворзель Киевской области. Сейчас людей привезли в село Белогородка. Однако направляется эвакуационная колонна вплоть до Киева.

В телеграм-канале отметили, что люди в безопасности. Всем оказана первая медицинская помощь, а также гуманитарная.

Фото из эвакуации жителей Ворзеля:

Видео из эвакуации:

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