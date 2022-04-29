Эвакуационные рейсы Укрзализныци на 29 апреля

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 29 апреля. Людей будут вывозить из Покровска и Запорожья.

Украинский перевозчик организовал эвакуационные поезда в обратную сторону. Следите за обновлениями, ведь время отправки может измениться.

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График эвакуационных поездов

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

Эвакуация из Луганской области

Глава ОВА Сергей Гайдай призвал людей немедленно уезжать в безопасные районы Украины. Эвакуационные рейсы местные власти организовывают ежедневно из не менее 5 городов Луганщины.

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