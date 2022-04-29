Эвакуационные рейсы Укрзализныци на 29 апреля
29 апреля 2022 , 06:41Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 29 апреля. Людей будут вывозить из Покровска и Запорожья.
Украинский перевозчик организовал эвакуационные поезда в обратную сторону. Следите за обновлениями, ведь время отправки может измениться.
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График эвакуационных поездов
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
Эвакуация из Луганской области
Глава ОВА Сергей Гайдай призвал людей немедленно уезжать в безопасные районы Украины. Эвакуационные рейсы местные власти организовывают ежедневно из не менее 5 городов Луганщины.
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