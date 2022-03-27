Эвакуационный автобус из Рубежного едва обошел российскую БМП, россияне постоянно вели обстрелы

Российские оккупанты обстреливают мирных украинцев, которые пытаются эвакуироваться на Луганщине. Там автобусу с людьми удалось обойти российскую БМП.

Из Рубежного эвакуировали 130 человек

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что 27 марта происходила эвакуация около 130 человек из Рубежного. Люди находились в подвалах хлебозавода и школы № 5, ведь их дома уничтожены врагом.

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Гайдай заявил, что несмотря на объявленный "режим тишины" враг не останавливает обстрелы. По его информации, во время эвакуации на одном из перекрестков эвакуационный автобус едва обошел вражескую БМП.

Спасено 275 человек

Глава Луганской области сообщил, что 27 марта уже спасены 275 человек. За первую половину дня из Рубежного вывезено 155 человек.

Еще 120 человек удалось эвакуировать из Лисичанска. Он рассказал, что раненых жителей Рубежного доставили в больницы.

Для тех, кто остался в Рубежном, привезли несколько тонн гуманитарного груза.

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