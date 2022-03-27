З Рубіжного евакуювали 130 людей

Глава луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 27 березня відбувалася евакуація близько 130 людей з Рубіжного. Люди перебували у підвалах хлібозаводу і школи № 5, адже їх домівки знищені ворогом.

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Гайдай заявив, що попри оголошений "режим тиші" ворог не зупиняє обстріли. За його інформацією, під час евакуації на одному з перехресть евакуаційний автобус ледве оминув ворожу БМП.

Врятовано 275 осіб

Глава Луганської ОВА повідомив, що 27 березня вже врятовано 275 людей. За першу половину дня з Рубіжного вивезено 155 людей.

Ще 120 людей вдалося евакуювати з Лисичанська. Він розповів, що поранених жителів Рубіжного доставили до лікарень.

Для тих, хто залишився у Рубіжному, привезли декілька тонн гуманітарного вантажу.

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