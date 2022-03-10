Эвакуировали детей и женщин из Николаева: щемящие фото

Российские убийцы пытаются захватить Николаев. Оккупанты обстреливают дома мирных жителей.

Спасатели Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят 10 марта эвакуацию. Они забирают детей и женщин.

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"Надеемся, что совсем скоро наши родные вернутся домой на мирную Родину", – написали в ГСЧС.



Из Николаева эвакуируют людей / Фото ГСЧС



Спасатели забирают женщин и детей / Фото ГСЧС



В Николаеве работают спасатели / Фото ГСЧС



Россияне убивают детей / Фото ГСЧС



Оккупанты обстреливают дома людей / Фото ГСЧС



Женщины и дети будут находиться в безопасности / Фото ГСЧС

Атака россиян на Николаев

Российские убийцы 9 марта вечером обстреляли жилые массивы Николаева. На одной из улиц города не осталось ни одного уцелевшего дома.

Оккупанты постоянно пытаются закрепиться на Николаевском направлении. Однако у них нет успехов. Вооруженные силы Украины постоянно отражают наступления.

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