Эвакуировали детей и женщин из Николаева: щемящие фото
Источник:ГСЧС
Российские убийцы пытаются захватить Николаев. Оккупанты обстреливают дома мирных жителей.
Спасатели Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят 10 марта эвакуацию. Они забирают детей и женщин.
К теме Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса: там находится около 2 000 человек
"Надеемся, что совсем скоро наши родные вернутся домой на мирную Родину", – написали в ГСЧС.
Из Николаева эвакуируют людей / Фото ГСЧС
Спасатели забирают женщин и детей / Фото ГСЧС
В Николаеве работают спасатели / Фото ГСЧС
Россияне убивают детей / Фото ГСЧС
Оккупанты обстреливают дома людей / Фото ГСЧС
Женщины и дети будут находиться в безопасности / Фото ГСЧС
Атака россиян на Николаев
Российские убийцы 9 марта вечером обстреляли жилые массивы Николаева. На одной из улиц города не осталось ни одного уцелевшего дома.
Оккупанты постоянно пытаются закрепиться на Николаевском направлении. Однако у них нет успехов. Вооруженные силы Украины постоянно отражают наступления.
Может заинтересовать – ситуация на Николаевщине: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!