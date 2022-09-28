Эвакуированные театры Мариуполя и Харькова дали представления на фестивале в Кропивницком

Несмотря на войну, сигналы "воздушной тревоги" и угрозу обстрелов, в Кропивницком состоялся 52-й театральный фестиваль "Сентябрьские самоцветы". В этом году, в условиях российской агрессии против Украины, праздник прошел под лозунгом "Музы не молчат". Фестиваль прошел без анонсов и афиш, а билеты не продавали в кассе.

В течение недели на сцене Кировоградского академического областного украинского музыкально драматичного театра выступали приглашенные эвакуированные коллективы из Мариуполя и Харькова, а также приглашенные театральные коллективы из Чернигова, Винницы, Киева.

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Открыл фестиваль спектакль Донецкого академического областного драматического театра (город Мариуполь) "Крик нации" о жизни и судьбе замученного советским режимом поэта-диссидента Василия Стуса. Это именно тот театр, ставший известным на весь мир, когда в марте на его здание сбросили авиабомбу. Среди сотен людей, которые в тот день искали убежища в "драме", были и актеры, вышедшие на сцену кропивницкого театра 20 сентября.

"Труппа Донецкого областного драмтеатра впервые в Театре корифеев – и это для нас большая честь. Мы нашли в себе силы вернуться, после выезда в Ужгород, немного назад, в центральную часть Украины, где угроза обстрелов больше. Вы можете себе представить, насколько это было для нас психологическим барьером", – рассказала руководитель областного Донецкого театра Людмила Колосович.

В рамках праздника "Сентябрьские самоцветы" также был представлен совместный проект Харьковского государственного академического украинского драматического театра ("Березиль"), который находится в эвакуации, и Винницкого областного академического украинского музыкально-драматического театра "Хлебное перемирие" за драмой Сергея Жадана. Спектакль рассказывает об истории двух братьев, которая проходит летом 2014 года в Донецке. Кстати, сам автор принимал участие в создании постановки, делал корректуру в процессе сотрудничества с режиссером-постановщиком Александром Ковшуном.

Харьковский театр был эвакуирован из-под обстрелов 3 марта. Именно винницкие театралы предоставили убежище харьковчанам и теперь они дают свои представления вместе.

Относительно проведения у организаторов фестиваля были сомнения. Вопросы безопасности и финансирования стояли на первом плане. Однако совет сельскохозяйственных предприятий Кировоградской области, местные предприниматели и нардепы, благотворительный Фонд Родины Довгих и другие меценаты вызвались финансово поддержать участие в фестивале театров из других городов, а само мероприятие благодаря такой поддержке прошло без единой копейки из областного бюджета.

"Поддержка украинской культуры – это о поддержке украинского духа и сохранении нашей идентичности. Когда россияне разрушают наши города, важно бороться за то, что делает нас украинцами – наш культурный код, который им никогда не удастся разрушить. Наш фонд все месяцы войны поддерживает жителей Харькова: мы отправили более 15 тонн продуктов на Салтовку, корма животным в зоопарк "Фельдман Экопарк", инфраструктура которого была уничтожена в первые дни нападения. И когда к Олесю Довгому обратились организаторы Фестиваля, мы сразу согласились помочь и поддержать финансово презентацию совместного проекта Харьковского и Винницкого драмтеатров в рамках "Сентябрьских самоцветов". Благодарю всех благотворителей и бизнесов, которые объединились в этом мероприятии", – делится директор Фонда семьи Довгих "Можемо разом" Оксана Гуляева.