Протягом тижня на сцені Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру виступали запрошені евакуйовані колективи з Маріуполя та Харкова, а також запрошені театральні колективи з Чернігова, Вінниці, Києва.

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Відкрила фестиваль вистава Донецького академічного обласного драматичного театру (місто Маріуполь) "Крик нації" про життя і долю закатованого радянським режимом поета-дисидента Василя Стуса. Це саме той театр, що став відомим на весь світ, коли у березні на його будівлю скинули авіабомбу. Поміж сотень людей, які того дня шукали прихисток у "драмі", були й актори, які вийшли на сцену кропивницького театру 20 вересня.

"Трупа Донецького обласного драмтеатру вперше в Театрі корифеїв – і це для нас велика честь. Ми знайшли в собі сили повернутися після виїзду до Ужгорода трохи назад, до центральної частини України, де загроза обстрілів більша. Ви можете собі уявити, наскільки це було для нас психологічним бар’єром", – розповіла керівниця обласного Донецького театру Людмила Колосович.

У рамках свята "Вересневі самоцвіти" також було представлено спільний проєкт Харківського державного академічного українського драматичного театру ("Березіль"), який наразі перебуває в евакуації, та Вінницького обласного академічного українського музично-драматичного театру "Хлібне перемир’я" за драмою Сергія Жадана. Вистава розповідає про історію двох братів, яка відбувається влітку 2014 року у Донецьку. До речі, сам автор брав участь у створенні постановки, робив коректуру в процесі у співпраці з режисером-постановником Олександром Ковшуном.

Харківський театр евакуювався з-під обстрілів 3 березня. Саме вінницькі театрали надали прихисток харків’янам і тепер вони дають свої вистави разом.

Щодо проведення цьогоріч в організаторів фестивалю були сумніви. Питання безпеки та фінансування стояли на першому плані. Проте рада сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області, місцеві підприємці та нардепи, благодійний Фонд Родини Довгих і інші меценати зголосилися фінансово підтримати участь у фестивалі театрів з інших міст, а сам захід завдяки такій підтримці, пройшов без жодної копійки з обласного бюджету.

"Підтримка української культури – це про підтримку українського духу і збереження нашої ідентичності. Коли росіяни руйнують наші міста, надважливо боротись за те, що робить нас українцями – наш культурний код, який їм ніколи не вдасться зруйнувати. Наш фонд всі місяці війни підтримує жителів Харкова: ми відправили понад 15 тонн продуктів на Салтівку, корми тваринам в зоопарк "Фельдман Екопарк", інфраструктура якого була знищена в перші дні нападу. І коли до Олеся Довгого звернулись організатори фестивалю, ми одразу погодились допомогти та підтримати фінансово презентацію спільного проєкту Харківського та Вінницького драмтеатрів в рамках "Вересневих самоцвітів". Дякую всім благодійникам і бізнесам, які об’єднались у цьому заході", – ділиться директор Фонду родини Довгих "Можемо разом" Оксана Гуляєва.