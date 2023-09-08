Об инциденте в сети информируют российские телеграм-каналы. Во время ссоры Туадера ударил мужчину, а также напал на женщину, передает 24 Канал.

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Сын президента ЦАР устроил скандал

Туадера-младший прибыл в русский Кисловодск якобы для "реабилитации". Более того, вместе с ним приехала целая делегация, а также личные психологи и терапевты. Однако с реабилитацией у Туадеры что-то пошло не так. В сети утверждают, что "принц" почти все время отдыхал в местных клубах и отрывался по полной.

"Реабилитация" впоследствии закончилась и 28 августа Туадера должен был лететь в Москву, откуда отправился бы в ЦАР. Однако перед вылетом сын президента исчез – убежал от сопровождавшей его группы вместе с вещами. Его догнали уже на вокзале, где группа пыталась с ним поговорить. Туадера начал кричать, чтобы его не трогали. После этого он ударил мужчину.

Туадера устроил драку: смотрите видео

На место событий вызвали полицию, впрочем, пострадавшие решили не писать заявления на африканского "принца". Впоследствии на вокзал прибыла вся делегация, которая насильно отправила Туадеру на самолет в Москву. В российской столице сына президента сразу отправили в посольство.

Что известно о президенте ЦАР Фостен-Аршанж Туадера – занимает пост президента Центральноафриканской республики с 2016 года. Известно, что он особенно дружит с российским диктатором Владимиром Путиным, а в его личную охрану входят наемники ППК "Вагнера". Интересно, что Туадера самостоятельно увеличил срок своих президентских полномочий до 7 лет с помощью референдума. Чтобы его провести, он уволил председателя Конституционного суда ЦАР. В 2023 году Туадера был на саммите "Россия – Африка".

В ЮАР десятки людей сгорели в многоэтажке

В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге возник масштабный пожар, во время которой погибли более 70 человек. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

В общей сложности пострадали 52 человека, 73 – погибли. Спасатели заявили, что никогда не были ничего подобного. Чтобы спастись от пламени, люди выскакивали из окон, но разбивались насмерть.

Представитель службы управления чрезвычайными ситуациями Йоханнесбурга сообщил, что это было незаконное жилое поселение – там проживали бездомные.