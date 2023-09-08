Про інцидент у мережі інформують російські телеграм-канали. Під час сварки Туадера вдарив чоловіка, а також напав на жінку, повідомляє 24 Канал.

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Син президента ЦАР влаштував скандал

Туадера-молодший прибув у російський Кисловодськ буцімто для "реабілітації". Ба більше, разом з ним приїхала ціла делегація, а також особисті психологи й терапевти. Проте з реабілітацією у Туадери щось пішло не так. У мережі стверджують, що "принц" майже весь час відпочивав у місцевих клубах та відривався на повну.

"Реабілітація" згодом закінчилася й 28 серпня Туадера мав летіти до Москви, звідки відправився б у ЦАР. Проте перед вильотом син президента зник – втік від групи, яка його супроводжувала, разом з речами. Його наздогнали вже на вокзалі, де група намагалася з ним поговорити. Натомість Туадера почав кричати, щоб його не чіпали. Після цього він вдарив чоловіка.

Туадера влаштував бійку: дивіться відео

На місце подій викликали поліцію, втім постраждалі вирішили не писати заяви на африканського "принца". Згодом на вокзал прибула уся делегація, яка силоміць відправила Туадеру на літак до Москви. У російській столиці сина президента відразу відправили до посольства.

Що відомо про президента ЦАР Фостен-Аршанж Туадера – обіймає посаду президента Центральноафриканської республіки від 2016 року. Відомо, що він особливо товаришує з російським диктатором Владіміром Путіним, а до його особистої охорони входять найманці ПВК "Вагнера". Цікаво, що Туадера самостійно збільшив термін своїх президентських повноважень до 7 років за допомогою референдуму. Щоб його провести, він звільнив голову Конституційного суду ЦАР. У 2023 році Туадера був на саміті "Росія – Африка".

У ПАР десятки людей згоріли в багатоповерхівці

У найбільшому місті ПАР Йоганнесбурзі виникла масштабна пожежа, під час якої загинуло понад 70 людей. Що стало причиною загоряння – наразі невідомо.

Загалом постраждало 52 людини, 73 – загинуло. Рятувальники заявили, що ніколи не бучили нічого подібного. Аби врятуватися від полум'я, люди вискакували з вікон, але розбивалися на смерть.

Представник служби управління надзвичайними ситуаціями Йоганнесбурга повідомив, що це було незаконне житлове поселення – там проживали бездомні.