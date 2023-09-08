Пані Ірена розповіла про не надто приємну ситуацію, в яку вона потрапила. Під час свого візиту до Осло по роботі, жінка винаймала житло. Яким було її здивування від того, що вона побачила всередині.

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Проросійський інтер'єр її вразив

Щоб винайняти житло у Норвегії, українка скористалася популярним сервісом. Здавалося б, ніщо не віщувало біди. Але те, що вона побачила всередині, вразило її не на жарт. Адже на неї очікував ледь "куток російської культури".



Як на сервісі для бронювання показують це житло / Фото "Обозреватель"

На підвіконні оселі на пані Ірену очікувало погруддя Владіміра Леніна. Принт постільної білизни – російські матрьошки. Ясна річ, що українка все сфотографувала, щоб поділитися тим, що побачила в Осло.



На підвіконні на неї очікувало погруддя Леніна / Фото "Обозреватель"

Пані Ірена зауважила, що світлини, викладені на сайті, не мають нічого спільного з побаченим. На них не було видно, що помешкання здає фанат Путіна. Вона пригадує, що можна було побачити якусь статуетку на підвіконні, але неможливо було вгадати, що нею виявиться погруддя Леніна.

Українка розповідає, що з побаченого на фото її збентежив лише килим. Але решта умов змусили її зупинити свій вибір саме на цьому помешканні. Зауважимо, що мандрувала до Осло вона не сама, а з двома своїми дітками.



Постільна білизна з матрьошками / Фото "Обозреватель"

Заселилася пізно ввечері, і яке ж було моє здивування, коли я розстелила ліжко, а там постіль з матрьошками! Вранці, заваривши каву та відкривши штори у вітальні, я побачила... Леніна, який дивився на мене з підвіконня у своїй бронзовій скульптурі,

– пригадує пані Ірена.

Вона вирішила зв'язатися з власником апартаментів. Правда, він вирішив її ігнорувати. Пані Ірена вважає, що його поведінка дивна, а сам він не проявив поваги до людини, котра орендує в нього житло.

Напевно, вважав моє питання не коректним чи що. Але здавати житло з традиційними атрибутами Росії вважаю не лише неправильним, і не тому, що я українка, а тому, що пропагувати культуру агресора, який 1,5 року веде війну в центрі Європи, є неприпустимим,

– обурена пані Ірена.

На жаль, адептів "русского міра" по всьому світу достатньо багато. Наша задача – боротися з ним. Якщо ви за кордоном, то намагайтеся донести до місцевих мешканців усю правду про воєнні злочини, які чинить Росія. Це надзвичайно важливо.