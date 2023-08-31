Ліквідувати наслідки пожежі у багатоповерхівці досі намагаються рятувальники. Декілька десятків постраждалих направили у медичні заклади для подальшої допомоги.
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Пожежа спалахнула вночі
Вночі 31 серпня у центральному діловому районі найбільшого міста ПАР Йоганнесбурга у багатоповерхівці розпочалася пожежа. Про загоряння будівлі на розі вулиць Альберт і Делверс повідомили близько 1:30.
Наразі відомо про 63 загиблих та 43 постраждалих – однак їх кількість може зрости. Представник служби управління надзвичайними ситуаціями Йоганнесбурга повідомив, що це було незаконне житлове поселення. Частина мешканців будинку можуть досі знаходитися всередині
На кожному поверсі є неофіційне поселення, і ті, хто намагався евакуюватися, опинилися в пастці через конструкції між поверхами,
– повідомили у службі.
На місці досі працюють рятувальники. Причина загоряння наразі встановлюється.
Пожежа у найбільшому місті ПАР: дивіться відео
У цьому місті був саміт БРІКС з Росією
- 22 серпня у Йоганнесбург відбувся саміт країн БРІКС, на якому була присутня і Росія. Державу-терористку там представляв очільник мзс Сергєй Лавров – Путін не приїхав. Він вирішив не ризикувати після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.
- Однак Путін все ж з'явився на саміті – проте у дистанційному форматі. Він виступив там з промовою, однак експерти вважають, що це був виступ аутсайдера вже на чужому концерті – на концерті Китаю.
- до БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. На саміті президент ПАР Сиріл Рамафоса запросив до угрупування країн Саудівську Аравію, Іран, Єгипет, Аргентину, Ефіопію і ОАЕ. Однак навіть такий склад БРІКС не складе конкуренції ЄС чи G7 – у країн немає нічого спільного.