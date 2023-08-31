Ликвидировать последствия пожара в многоэтажке до сих пор пытаются спасатели. Несколько десятков пострадавших направили в медицинские учреждения для дальнейшей помощи.
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Пожар вспыхнул ночью
Ночью 31 августа в центральном деловом районе крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга в многоэтажке начался пожар. О возгорании здания на пересечении улиц Альберт и Делверс сообщили около 1:30.
Пока известно о 63 погибших и 43 пострадавших – однако их количество может возрасти. Представитель службы управления чрезвычайными ситуациями Йоханнесбурга сообщил, что это было незаконное жилое поселение. Часть жильцов дома могут до сих пор находиться внутри
На каждом этаже есть неофициальное поселение, и пытавшиеся эвакуироваться оказались в ловушке через конструкции между этажами,
– сообщили в службе.
На месте до сих пор работают спасатели. Причина возгорания устанавливается.
Пожар в крупнейшем городе ЮАР: смотрите видео
В этом городе был саммит БРИКС с Россией
- 22 августа в Йоханнесбурге состоялся саммит стран БРИКС, на котором присутствовала и Россия. Государство-террористку там представлял глава МИД Сергей Лавров – Путин не приехал. Он решил не рисковать после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
- Однако Путин все же появился на саммите – однако в дистанционном формате. Он выступил с речью, однако эксперты считают, что это было выступление аутсайдера уже на чужом концерте – на концерте Китая.
- в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На саммите президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил в группировку стран Саудовская Аравия, Иран, Египет, Аргентина, Эфиопия и ОАЭ. Однако даже такой состав БРИКС не составит конкуренцию ЕС или G7 – у стран нет ничего общего.