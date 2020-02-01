Йованович ушла в отставку: что известно

Мари Йованович, которая является бывшим послом США в Украине, ушла в отставку из Государственного департамента. Известно, что увольнение произошло в течение последних двух недель.

Об этом сообщило американское издание CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепа.

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Более 30 лет Йованович работала на дипломатической службе и была отстранена от должности посла США в Украине по указу Дональда Трампа.



Дональд Трамп

Йованович является четвертым чиновником Госдепартамента, которые закончили свою работу после начала расследования относительно импичмента Трампа из-за его давления на Украину.

Предыдущие уволенные – бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, бывший специальный представитель по Украине Курт Волкер и Майкл Маккинли и бывший старший советник госсекретаря Майка Помпео.

Что известно о Мари Йованович