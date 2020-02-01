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      Йованович ушла в отставку: что известно

      64 Читати новину українською
      Мари Йованович / https://www.vox.com

      Мари Йованович, которая является бывшим послом США в Украине, ушла в отставку из Государственного департамента. Известно, что увольнение произошло в течение последних двух недель.

      Об этом сообщило американское издание CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепа.

      Интересно: Трамп одержал важную победу в Сенате в процедуре импичмента: что произошло

      Более 30 лет Йованович работала на дипломатической службе и была отстранена от должности посла США в Украине по указу Дональда Трампа.

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      Йованович является четвертым чиновником Госдепартамента, которые закончили свою работу после начала расследования относительно импичмента Трампа из-за его давления на Украину.

      Предыдущие уволенные – бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, бывший специальный представитель по Украине Курт Волкер и Майкл Маккинли и бывший старший советник госсекретаря Майка Помпео.

      Что известно о Мари Йованович

      • Возглавляла посольство США в Украине с 2016 до 2019 года.
      • Экс-генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время его первой встречи с госпожой послом она предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не  должны проводить никаких расследований. Также Луценко отмечал, что ГПУ не дополучили средств на сумму почти 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине.
      • На такие громкие слова сразу же отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что такие заявления "не соответствуют действительности и их цель ослабить репутацию посла Йованович". Но потом ее уволили с должности.
      • После увольнения Йованович Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским назвал ее "плохим послом".
      • Она сообщила, что отказалась передавать просьбу адвоката Трампа Руди Джулиани украинским чиновникам. Йованович порекомендовала для коммуникации использовать официальные правоохранительные каналы.
      • Экс-посол давала показания по делу импичмента трем комитетам Палаты представителей США в середине октября. В частности, сообщила, что ее испугали слова Трампа о том, что "ее вскоре ожидают определенные вещи". 
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп
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