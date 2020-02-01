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      Йованович пішла у відставку: що відомо

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      Марі Йованович / https://www.vox.com

      Марі Йованович, яка є колишнім послом США в Україні, пішла у відставку з Державного департаменту. Відомо, що звільнення відбулося протягом останніх двох тижнів.

      Про це повідомило американське видання CNN, посилаючись на високопоставленого чиновника Держдепу.

      Цікаво: Трамп здобув важливу перемогу в Сенаті у процедурі імпічменту: що відбулося

      Понад 30 років Йованович працювала на дипломатичній службі й була відсторонена від посади посла США в Україні за указом Дональда Трампа.

      Дональд Трамп
      Дональд Трамп

      Йованович є четвертим високопосадовцем Держдепартаменту, які закінчили свої обов'язки після початку розслідування по імпічменту Трампа через його тиск на Україну.

      Попередні звільнені – колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, колишній спеціальний представник по Україні Курт Волкер і Майкл Маккінлі та колишній старший радник держсекретаря Майка Помпео.

      Що відомо про Марі Йованович

      • Очолювала посольство США в Україні з 2016 до 2019 року.
      • Ексгенпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час його першої зустрічі з пані послом вона надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. Також Луценко наголошував, що ГПУ не доотримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні.
      • На такі гучні слова одразу ж відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович". Та згодом її звільнили з посади.
      • Після звільнення Йованович Дональд Трамп у розмові із Володимиром Зеленським назвав її "поганим послом".
      • Вона ж повідомила, що відмовилася передавати прохання адвоката Трампа Руді Джуліані українським чиновникам. Йованович порекомендувала для комунікації використовувати офіційні правоохоронні канали.
      • Експосол давала свідчення у справі імпічменту трьом комітетам Палати представників США в середині жовтня. Зокрема, повідомила, що її злякали слова Трампа про те, що "на неї невдовзі чекають певні речі".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
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