Йованович пішла у відставку: що відомо
Марі Йованович, яка є колишнім послом США в Україні, пішла у відставку з Державного департаменту. Відомо, що звільнення відбулося протягом останніх двох тижнів.
Про це повідомило американське видання CNN, посилаючись на високопоставленого чиновника Держдепу.
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Понад 30 років Йованович працювала на дипломатичній службі й була відсторонена від посади посла США в Україні за указом Дональда Трампа.
Дональд Трамп
Йованович є четвертим високопосадовцем Держдепартаменту, які закінчили свої обов'язки після початку розслідування по імпічменту Трампа через його тиск на Україну.
Попередні звільнені – колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, колишній спеціальний представник по Україні Курт Волкер і Майкл Маккінлі та колишній старший радник держсекретаря Майка Помпео.
Що відомо про Марі Йованович
- Очолювала посольство США в Україні з 2016 до 2019 року.
- Ексгенпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час його першої зустрічі з пані послом вона надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. Також Луценко наголошував, що ГПУ не доотримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні.
- На такі гучні слова одразу ж відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович". Та згодом її звільнили з посади.
- Після звільнення Йованович Дональд Трамп у розмові із Володимиром Зеленським назвав її "поганим послом".
- Вона ж повідомила, що відмовилася передавати прохання адвоката Трампа Руді Джуліані українським чиновникам. Йованович порекомендувала для комунікації використовувати офіційні правоохоронні канали.
- Експосол давала свідчення у справі імпічменту трьом комітетам Палати представників США в середині жовтня. Зокрема, повідомила, що її злякали слова Трампа про те, що "на неї невдовзі чекають певні речі".