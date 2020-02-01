Йованович пішла у відставку: що відомо

Марі Йованович, яка є колишнім послом США в Україні, пішла у відставку з Державного департаменту. Відомо, що звільнення відбулося протягом останніх двох тижнів.

Про це повідомило американське видання CNN, посилаючись на високопоставленого чиновника Держдепу.

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Понад 30 років Йованович працювала на дипломатичній службі й була відсторонена від посади посла США в Україні за указом Дональда Трампа.



Дональд Трамп

Йованович є четвертим високопосадовцем Держдепартаменту, які закінчили свої обов'язки після початку розслідування по імпічменту Трампа через його тиск на Україну.

Попередні звільнені – колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, колишній спеціальний представник по Україні Курт Волкер і Майкл Маккінлі та колишній старший радник держсекретаря Майка Помпео.

Що відомо про Марі Йованович