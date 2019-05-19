Йованович записала прощальное обращение: коррупция не преодолена, но прогресс есть

В течение трех-пяти лет после Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Произошла стабилизация экономики и сотрудничество в рамках программы МВФ.

Сейчас Украина находится на своем пути к европейскому будущему. Об этом в своем прощальном видеообращении рассказала посол США Мари Йованович.

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Несмотря на то, что коррупцию в Украине до конца преодолеть не удалось, посол с уверенностью заявляет о прогрессе в этом вопросе.

Коррупцию не побороли, но прогресс был достигнут, как введение Антикоррупционного суда в этом году. Это чрезвычайно важно для Украины и ее будущего. Итак, когда я вспоминаю последние три-пять лет, я хочу поздравить украинский народ. И я хочу призвать украинцев продолжать свое движение вперед, в этом же направлении,

– подчеркнула она.

Йованович добавляет, что уверенности и оптимизма в отношении Украины ей добавляют граждане страны. Украинцев она называет образованными, выносливыми, верными и храбрыми.

Среди прочего, посол вспомнила о помощи и поддержке со стороны США, которую Украина получила за время ее каденции. В частности, речь идет о военном оборудовании для украинских защитников, а также визитах кораблей ВМС США в Одессу.

Полномочия посла США в Украине Йованович составляет 20 мая.

Прощальное видеообращение посла США в Украине Мари Йованович:

Кто такая Мари Йованович?

Йованович возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года. На посту главы американского диппредставительства она изменила Джеффри Пайетта, который работал здесь с 2013 года.



Ранее Мари Йованович работала помощником госсекретаря сша и отвечал за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также занимала должности посла в Армении (2008 – 2011) и Кыргызстане (2005 – 2008).

Что известно о скандале с Мари Йованович?

Генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи с Мари Йованович она предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.

Далее Луценко рассказал, что ГПУ не получила 4 миллиона долларов, которые должно бы выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства "были выделены, но не получены".

В Государственном департаменте США отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".