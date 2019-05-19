Йованович записала прощальне звернення: Корупцію не подолано, але прогрес є

Протягом трьох-п'яти років після Революції Гідності Україна досягла величезного прогресу. Відбулася стабілізація економіки і співпраця в рамках програми МВФ.

Зараз Україна перебуває на своєму шляху до європейського майбутнього. Про це у своєму прощальному відеозверненні розповіла посол США Марі Йованович.

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Попри те, що корупцію в Україні до кінця подолати не вдалося, посол із впевненістю заявляє про прогрес у цьому питанні.

Корупцію не подолано, але прогрес був досягнутий, як от запровадження Антикорупційного суду цього року. Це надзвичайно важливо для України і її майбутнього. Отже, коли я згадую про останні три-п'ять років, я хочу привітати український народ. І я хочу закликати українців продовжувати свій рух вперед, у цьому ж напрямку,

– наголосила вона.

Йованович додає впевненості й оптимізму щодо України їй додають громадяни країни. Українців вона називає освіченими, витривалими, відданими і хоробрими.

Серед іншого, посол пригадала про допомогу й підтримку з боку США, яку Україна отримала за час її каденції. Зокрема, йдеться про військове обладнання для українських оборонців, а також – візити кораблів ВМС США до Одеси.

Повноваження посла США в Україні Йованович складає 20 травня.

Прощальне відеозвернення посла США в Україні Марі Йованович:

Хто така Марі Йованович?Йованович очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року. На посаді очільника американського диппредставництва вона змінила Джеффрі Пайєтта, який працював тут з 2013 року.



Раніше Марі Йованович працювала помічником держсекретаря та відповідала за двосторонні взаємини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також обіймала посади посла у Вірменії (2008 – 2011) та Киргизстані (2005 – 2008).

Що відомо про скандал з Марі Йованович?

Генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі з Марі Йованович вона надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.

Далі Луценко розповів, що ГПУ не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти були виділені, але "не отримані".

У Державному департаменті США наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".