Опубликовала карту Закарпатья в цветах венгерского флага: против депутата открыли дело

Правоохранители открыли уголовное производство против депутата областного совета Закарпатья. Собственно, чиновница Юдита Петеи опубликовала в своих социальных сетях карту украинского региона в цветах венгерского флага.

Еще в конце января в сети появилось скандальное сообщение Юдиты Петеи, на котором Закарпатье изображено в цветах флага Венгрии. О том, что Офис Генерального прокурора открыл производство против нее, сообщила народная депутат Соломия Бобровская в субботу, 11 февраля.

Читайте также Орбан явно боится Путина: решится ли он посетить Киев по приглашению Зеленского

За дело также взялась СБУ

Заметим, что Бобровская является членом комитета по национальной безопасности и обороне. Она отметила, что дело против Петеи будет расследовать Служба безопасности нашего государства, и это правильный шаг.

Мы слишком долго закрывали глаза на подобные вещи со стороны россиян и имеем пример, чем это кончилось. Надо усваивать свои уроки,

– написала она.

Кроме того, Бобровская опубликовала фото ответа офиса Генпрокурора на ее депутатское обращение, задав риторический вопрос относительно того, каким будет результат расследования.



Ответ Офиса Генпрокурора на обращение депутата по Петеи / Фотография Соломии Бобровской

Другие детали: какую партию представляет чиновница

Отметим, что Петеи является членом "Общества венгерской культуры Закарпатья" (партия "КМКС"). Эту организацию многие называют прямо-таки "проорбановской", ведь она отстаивает интересы не Украины и даже не Венгрии, а нынешнего премьер-министра соседней страны Виктора Орбана.

Кстати, недавно президент Владимир Зеленский пригласил политика в Украину. В то же время Владимир Фесенко убежден, что у Орбана и Путина есть много общего.

Очевидно, Глава нашего государства намерен изменить политическое сознание главы правительства Венгрии. Хотя приезд премьера в Украину очень маловероятен.

Юдиты Петеи обвиняют в финансировании действий, которые могут повлечь свержение конституционного строя или захват государственной власти. Это часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса. Если вину чиновницы докажут, ее могут наказать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества. При этом она не сможет занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.