ВСУ ударили по району стартовых позиций враждебных ЗРК "С-300" возле Олешковских Песков

Враг на Юге продолжает чувствовать приближение наших ВСУ. Украинские воины в очередной раз атаковали там позиции оккупантов.

Российские оккупанты чувствуют свой конец на Юге, потому и обстреливают мирных людей из всего оружия, которое имеют. За это получают достойный ответ от ВСУ.

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Атаки украинских воинов

Оккупанты обстреляли Николаев, Одессу и Днепропетровщину. Зеркальные удары наших военных не заставили долго ждать.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в ответ наши ракетно-артиллерийские подразделения ударили по предполагаемому району стартовых позиций ЗРК "С-300". Этот комплекс враг разместил в районе Олешковских Песков.

Кроме этого, ночью наши герои метко атаковали пункт управления вражескими войсками в Таврийске. Окончательные потери противника еще не разведывают и уточняют.

Но это еще не все успехи, достигнутые ВСУ. Ведь они еще и освободили от российской оккупации село Ивановка Херсонской области. Населённый пункт расположен буквально на границе с Запорожской областью. По словам воинов, от российских захватчиков в Ивановке осталась уничтоженная военная техника.

ВСУ готовятся освобождать Юг

Начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказывала, что подготовка к освобождению Юга продолжается еще с первого дня полномасштабного вторжения России. Это происходит ежедневно, впрочем, для более динамичного продвижения наших защитников и защитниц нашему государству нужно больше западного вооружения.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий призвал всех жителей Херсонщины эвакуироваться. Ведь ВСУ продвигаются, а враг в панике. Поэтому он усиливает свои обстрелы. Также для наших воинов будет легче освобождать регион, если в нем не будет гражданских или они спрячутся в надежном месте.

Наши разведчики перехватили разговор российских оккупантов в Херсонской области. Один из них заявил о невероятном успехе ВСУ. Он рассказал, что наши воины попали в главное командование на Херсонском направлении. Удалось уничтожить там 12 оккупантов по меньшей мере.

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