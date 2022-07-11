Російські окупнати відчувають свій кінець на Півдні, тому й обстрілюють мирних людей з всієї зброї, яку мають. Натомість отримують за це гідну відповідь від ЗСУ.

До теми росіяни нещадно гатили артилерією по Півдню, у Бахмутському районі запустили штурмовики

Атаки українських воїнів

Окупанти обстріляли Миколаїв, Одесу та Дніпропетровщину. Дзеркальні удари наших військових не змусили довго чекати.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що у відповідь наші ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по ймовірному району стартових позицій ЗРК "С-300". Цей комплекс ворог розмістив у районі Олешківських Пісків.

Крім цього, серед ночі наші герої влучно атакували пункт управління ворожими військами в Таврійську. Остаточні втрати противника ще розвідують і уточнюють.

Та це ще не всі успіхи, яких досягли ЗСУ. Адже вони ще й звільнили від російської окупації село Іванівка на Херсонщині. Населений пункт розташований буквально на межі із Запорізькою областю. За словами воїнів, від російських загарбників у Іванівці залишилася знищена військова техніка.

ЗСУ готуються звільняти Південь

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповідала, що підготовка до звільнення Півдня триває ще з найпершого дня повномасштабного вторгнення росії. Це відбувається щодня, втім для більш динамічного просування наших захисників та захисниць нашій державі потрібно більше західного озброєння.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій закликав усіх мешканців Херсонщини евакуюватися. Адже ЗСУ просуваються, а ворог в паніці. Через це він посилює свої обстріли. Також для наших воїнів буде легше звільняти регіон, якщо в ньому не буде цивільних або ж вони заховаються у надійному місці.

Наші розвідники перехоплювали розмову російських окупантів на Херсонщині. Один з них заявив про неймовірний успіх ЗСУ. Він розповів, що наші воїни влучили у найголовніше командування на Херсонському напрямку. Вдалось знизити там 12 окупантів щонайменше.

Дізнайтесь більше про звільнення Півдня: дивіться відео