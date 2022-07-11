У Генеральному штабі ЗСУ повідомили ситуацію на лінії фронту станом на 11 липня. Ворог не припиняє спроб просунутися, але йому не надто вдається втілити свої плани у життя.

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Поточна ситуація на фронті: зведення Генштабу

Південнобузький напрямок

російські окупанти намагаються втримати свої позиції та завадити просуванню ЗСУ. Вони здійснюють вогневий вплив по позиціях наших героїв, а також ведуть артилерійський вогонь по населених пунктах. Під ворожим вогнем опинилися Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Біла Криниця, Зелений Гай, Калинівка, Білогірка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Партизанське, Благодатне, Котляреве, Шевченкове, Зоря, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке.

Донбас, Запоріжжя та Схід

На Бахмутському напрямку ворог продовжив артилерійські обстріли, його снаряди були спрямовані на Часовий Яр, Берестове, Покровське, Соледар, Зайцеве, Вершину, Новолуганське, Кліщіївку, Кодему та Нью-Йорк. У районі Покровського та Яковлівки. ворог здійснив авіаудар літаками Су-25.

Крупнокаліберною артилерією російські окупанти обстріляли міста та села на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків ворог гатив у районах Харкова, Базаліївки, Петрівки, Руських Тишків, Коробочкиного, Слатиного, Прудянки, Нового, Рубіжного, Благодатного, Кутузівки, Золочева, Черкаських Тишків, Перемоги, Питомника та Руської Лозової. Біля Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. російські окупанти вели обстріли з вертольотів Ка-52.

росіяни зберігають активність й на Слов'янському напрямку. Біля Богородничого вони завдали авіаудару, а райони Дібрівного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Курульки, Черкаського, Краснопілля, Маяка та Новомиколаївки "накрили" ствольною та реактивною артилерією.

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