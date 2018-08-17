Юг Италии всколыхнуло землетрясение

В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Оно всколыхнуло юг страны. Пока информации относительно жертв и разрушений не поступало.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

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Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в области Молизе в 20 километрах к юго-западу от коммуны Термоли и в 36 километрах к северо-востоку от города Кампобассо. Очаг стихии залегал на глубине 12 километров.

Пока данных о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия не поступало.

Напомним, 17 августа у берегов японского острова Иводзима произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших и разрушений эти толчки не нанесли. Угрозы цунами местные службы также не объявляли. Однако, известно, что кроме Японии подземные толчки могли быть также ощутимы на территории Северных Марианских островов в Тихом океане.