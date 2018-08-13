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Землетрясение на индонезийском острове Ломбок: число жертв достигло 400

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Землетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии / EPA-EFE/MADE NAGI

Информация о количестве жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок постоянно обновляется. По последним официальным данным жертвами стихийного бедствия стали не менее 436 человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Тела большинства погибших уже извлечены спасателями из-под обломков зданий. По информации местных властей, для того, чтобы восстановить инфраструктуру и жилые дома на острове потребуются сотни миллионов долларов.

Напомним, 29 июля землетрясение магнитудой более 6 баллов всколыхнуло остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов человек. Число жертв землетрясения составило 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. В результате стихии, погибли не менее 350 человек. На этот раз, кроме острова Ломбок землетрясение зацепило еще и Бали, а толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.

9 августа в Индонезии мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла второй раз за неделю всколыхнуло район острова Ломбок.

Теги: Стихийный бедствия Землетрясение Землетрясение в Индонезии
Источник: 24 Канал
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