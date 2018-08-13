Землетрус на індонезійському острові Ломбок: кількість жертв сягнула за 400
Інформація про кількість жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок постійно оновлюється. За останніми офіційними даними жертвами стихійного лиха стали не менше 436 осіб.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Тіла більшості загиблих вже витягнуті рятувальниками з-під уламків будівель. За інформацією місцево влади, для того, щоб відновити інфраструктуру та житлові будинки на острові потрібні будуть сотні мільйонів доларів.
Нагадаємо, 29 липня землетрус магнітудою понад 6 балів сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становила 12 людей, ще 40 постраждали. Зруйновані численні будівлі.
5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7 балів. Внаслідок стихії, загинуло щонайменше 350 осіб. Цього разу, крім острова Ломбок, землетрус зачепив ще й Балі, а поштовхи відчувалися і на острові Ява. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.
9 серпня в Індонезії сильний землетрус магнітудою 6,2 бала вдруге за тиждень сколихнув район острова Ломбок.