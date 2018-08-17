Південь Італії сколихнув землетрус

В Італії стався землетрус магнітудою 5,3. Він сколихнув південь країни. Поки інформації щодо жертв чи руйнувань не надходило.

Про це повідомила Геологічна служба США.

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Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався в області Молізе в 20 кілометрах на північний захід від комуни Термоли і в 36 кілометрах на північний схід від міста Кампобассо. Осередок стихії залягав на глибині 12 кілометрів.

Поки даних про потерпілих і руйнування внаслідок стихійного лиха не надходило.

Нагадаємо, 17 серпня біля берегів японського острова Іводзіма стався землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою Ріхтера. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань ці земні поштовхи не завдали. Загрози цунамі місцеві служби також не оголошували. Однак, відомо, що окрім Японії підземні поштовхи могли бути також відчутні на території Північних Маріанських островів у Тихому океані.