08:43
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Південь Італії сколихнув землетрус

637 Читать новость на русском
Італію сколихнув землетрус
Італію сколихнув землетрус / фото з відкритих джерел

В Італії стався землетрус магнітудою 5,3. Він сколихнув південь країни. Поки інформації щодо жертв чи руйнувань не надходило.

Про це повідомила Геологічна служба США.

Читайте також: Землетрус на індонезійському острові Ломбок: кількість жертв перевищила 400

Зазначається, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався в області Молізе в 20 кілометрах на північний захід від комуни Термоли і в 36 кілометрах на північний схід від міста Кампобассо. Осередок стихії залягав на глибині 12 кілометрів.

Поки даних про потерпілих і руйнування внаслідок стихійного лиха не надходило.

Нагадаємо, 17 серпня біля берегів японського острова Іводзіма стався землетрус магнітудою 6,4 бала за шкалою Ріхтера. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань ці земні поштовхи не завдали. Загрози цунамі місцеві служби також не оголошували. Однак, відомо, що окрім Японії підземні поштовхи могли бути також відчутні на території Північних Маріанських островів у Тихому океані.

Теги: Землетрус Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
сьогодні, 08:30 Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
Богдан Яременко
Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
16 серпня, 23:00 Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
Іван Яковина
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
16 серпня, 22:00 Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Олексій Чибісов
5 корисних речей від Xiaomi, які вас здивують
16 серпня, 21:07 5 корисних речей від Xiaomi, які вас здивують
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Ердоган закликає турків міняти іноземну валюту на ліри
 10 серпня , 18:34
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук