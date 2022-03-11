На юге и в Донецкой области россияне наращивают системы ПВО

Россия активно продолжает агрессировать на всей территории Украины. Оккупанты наращивают системы противовоздушной безопасности.

Это происходит на Донецком и Таврическом направлении. Соответствующую информацию опубликовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Именно на этих направлениях оккупанты продолжают пытаться захватить Мариуполь и Северодонецк,

Успеха у них нет,

– подчеркнули в Генштабе.

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Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на Донецком и Таврическом направлениях…

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют.

Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижение в направлениях на Запорожье и Кривой Рог врагом не реализовано. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение.

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